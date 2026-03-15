El golpe definitivo de Sánchez a la libertad de expresión: la herramienta que convertirá España en una dictadura

Pedro Sánchez ha presentado su última ocurrencia: una plataforma contra el odio con ‘hache’. El presidente del Gobierno pretende ahora medir el odio ajeno mientras ignora sistemáticamente el que él mismo genera y alienta con sus alianzas.

Esta nueva herramienta, amparada bajo el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, se centrará exclusivamente en las plataformas digitales, dejando convenientemente fuera de su radar los discursos de odio que se profieren a diario en las tribunas parlamentarias. Es precisamente ahí donde los socios del sanchismo campan a sus anchas, insultando y degradando las instituciones sin que ningún observatorio gubernamental se inmute. Un ejemplo es el de Maren Espinar, quien batió récords de infamia al arremeter contra Isabel Díaz Ayuso. Para el Gobierno, la violencia verbal de la izquierda no computa en su medidor de odio.

Sánchez, ¿es verdaderamente un adalid de la concordia?

Mientras Sánchez se viste de adalid de la concordia, sus pactos con los herederos de la banda terrorista ETA revelan una realidad mucho más sombría. El ascenso de Bildu a los altares de la gobernabilidad y las constantes cesiones ante el brazo político de quienes ensangrentaron España son el verdadero foco de crispación nacional. Bajo el mandato del PSOE, se han facilitado más de un centenar de excarcelaciones y progresiones de grado para terroristas que, en lugar de arrepentimiento, reciben homenajes ante el silencio cómplice del Ejecutivo. Para Sánchez, parece que disparar un nueve milímetros también era una forma de repartir "amor".

No termina ahí la lista de agravios del presidente "enamorado". Su afecto se extiende generosamente hacia los golpistas catalanes, a quienes ha premiado con indultos a medida, una amnistía que dinamita el Estado de Derecho y la condonación de deudas astronómicas a través del denominado cuponazo catalán. Todo este festín de privilegios se sufraga con el esfuerzo de todos los españoles, generando una desigualdad territorial sin precedentes. El Gobierno utiliza la etiqueta del "odio" como una cortina de humo para ocultar su propia corrupción política y su dependencia de quienes quieren destruir la nación.