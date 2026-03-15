Las encuestas anuncian pocos cambios en Castilla y León: el único que sube con fuerza es Vox

Los dos sondeos publicados en esta noche electoral en Castilla y León dibujan un panorama muy similar: el PP sube ligeramente respecto a su resultado en 2022, el PSOE baja pero sin desplomarse y Vox es el que logra un gran resultado, superando el 20% del voto. El pacto entre los de Mañueco y los de Abascal sería la única posibilidad para llegar a una mayoría absoluta.

Según la encuesta de Sigma Dos que publica El Mundo el PP mejoraría dos puntos y tres décimas respecto al resultado de 2022, llegaría al 33,7% y tendría entre 30 y 32 diputados, cuando tuvo 31 en las pasadas elecciones.

El PSOE se deja sólo dos décimas para quedarse en el 29,8% y, eso sí, perdería representación: ahora tiene 28 procuradores y se quedaría entre 25 y 27, es decir, podría dejarse hasta tres representantes.

Por su parte, Vox sería el que mejor lo hace de los tres grandes partidos: con un 21,1% gana tres puntos y medio y tendría entre 17 y 19 escaños, cuando ahora tiene 13.

En cuanto a los partidos regionalistas, Unión del Pueblo Leonés logra mejorar medio punto, alcanza el 4,8% y podría repetir sus tres diputados o incluso ganar uno; Soria Ya, por el contrario, pierde sólo una décima para quedarse en el 1,5%, pero se dejaría un procurador para quedarse con dos; y Por Ávila se mantiene con un representante. Además, IU-Sumar tendría un 3,8% del voto pero no tiene asegurado el escaño.

Para NC Report, que publica su encuesta en La Razón, el resultado del PP sería algo más bajo: con un 32,9% se quedaría en 31 o 32 procuradores.

El PSOE pierde unas décimas más para quedarse en el 29,2% y con 26 o 27 diputados. Y Vox llega por los pelos al 20%, superándolo por una décima y mejoraría cuatro o cinco escaños: llegando a 17 o 18.

En cuanto a los regionalistas, también los resultados son muy similares a los del sondeo de Sigma Dos, y a los de 2022: UPL repetiría sus 3 procuradores, Soria Ya se quedaría con 2, Por Ávila también renueva su representante y, además, según esta encuesta IU-Sumar sí tendría asegurado un procurador.