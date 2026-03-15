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Programa especial informativo: elecciones en Castilla y León
Juan Pablo Polvorinos dirige el programa especial el domingo 15 a las 20:00 horas que se podrá ver en YouTube con la información al minuto en
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15/3/2026 - 16:38
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