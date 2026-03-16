El Gobierno aprobará este viernes ayudas por la guerra en un Consejo de Ministros extraordinario

El Gobierno aprobará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan de Respuesta Integral ante la guerra en Oriente Medio, que incluirá medidas "tanto estructurales como coyunturales" para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto tras más de dos semanas desde su inicio y cuando los españoles han visto mermado su poder adquisitivo. "Esta semana es esta semana", ha afirmado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a su llegada a la conferencia anual de la aseguradora CESCE, sin concretar si en el Consejo de Ministros ordinario de este martes se adelantará alguna de las medidas previstas.

El objetivo del plan será proteger especialmente a "los colectivos más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios" entre ellos el transporte y el sector agrario. En este sentido, el paquete de medidas, muy esperado, contemplará ayudas en los carburantes, aunque por el momento no se prevé que incluya una rebaja del IVA en los alimentos. Está también por ver si el Ejecutivo reactivará el plan antidesahucios y controlará el precio de los alquileres.

Para su elaboración, el Ejecutivo, que ha querido mostrarse como el faro del "pacifismo" recuperando el eslogan del "no a la guerra", asegura haber mantenido un contacto continuado con los grupos parlamentarios, así como con los agentes sociales y los sectores económicos especialmente expuestos al impacto del conflicto. La semana pasada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, realizó una ronda de llamadas con los grupos parlamentarios a los que pidió que les remitieran un catálogo de medidas, mientras que los ministros del área económica mantuvieron reuniones con representantes sociales y empresariales.

Las medidas se anunciarán apenas cinco días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso de los Diputados, y cuando están a punto de cumplirse cuatro semanas desde el inicio del conflicto.