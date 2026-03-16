El PSOE mejora con Martínez frente a los ministros candidatos

Ha desaparecido la izquierda a la izquierda del PSOE. El socio minoritario del Gobierno y su rival político, Podemos, han sido los grandes perdedores de la jornada electoral, cuyos votos se los ha llevado el PSOE. Un flujo que podría repetirse en las próximas citas electorales, tanto en Andalucía como en las generales.

Si en las últimas generales los de Pedro Sánchez intentaron resucitar a Yolanda Díaz para favorecer la suma, lo ocurrido en este ciclo electoral evidencia un giro claro: ahora el PSOE busca aglutinar todo el voto de izquierdas. Más aún tras la decisión de Díaz de no presentarse a unas elecciones generales. "Creemos que ha habido una acumulación del voto útil en el PSOE por miedo a la extrema derecha", justificaba el candidato de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, Juan Gascón. Por su parte, el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, calificó los resultados de "muy malos" y los atribuyó al error de que las izquierdas concurrieran por separado.

Estas terceras elecciones en lo que va de año han dado un respiro al PSOE tras los reveses sufridos en Extremadura y Aragón, sobre todo de cara a afrontar los próximos comicios y reafirmar que el partido se mantiene fuerte. En cualquier caso, los resultados dejan claro que la palanca que Sánchez confiaba que representaría el Consejo de Ministros no ha funcionado como esperaba, si se comparan estos 30 procuradores en Castilla y León con los 18 escaños obtenidos en las Cortes de Aragón por la exministra portavoz, Pilar Alegría. Esto deja en una tesitura complicada la candidatura de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Andalucía.

Sánchez toma oxígeno con estos resultados en una comunidad históricamente complicada para el PSOE, tras aupar el eslogan del "no a la guerra" como herramienta para movilizar al electorado socialista y reforzar la presencia del Gobierno en las urnas.