El vídeo que prueba que Cerdán mintió al juez: dice que una periodista le presentó a Leire pero su contacto era previo

Libertad Digital publicó la semana pasada que Santos Cerdán mintió en su declaración ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid por el caso cloaca. Este juzgado investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por el intento, supuestamente, de sobornar a fiscales y altos cargos policiales para frustrar investigaciones sobre la presunta corrupción del entorno de Sánchez. Y allí, el que fuera número dos para todo del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, reconoció encuentros con Leire Díez. Eso sí, afirmó, como se puede ver en el vídeo, que no mantuvo conversaciones con Leire previas a esas reuniones.

Esta afirmación es falsa a la luz de las conversaciones de las que ha tenido conocimiento este medio. Cerdán ha asegurado que la periodista recientemente fallecida Patricia López fue la encargada de presentarle a Leire Díez. Y esas conversaciones atestiguan que fue exactamente al revés: la periodista en cuestión pidió a Leire Díez que se pusiera en contacto con Cerdán y fue Leire quien afirmó que ya lo estaba haciendo, que estaba hablando con Cerdán.

La información en poder de Libertad Digital prueba que la afirmación de Cerdán es falsa. Y con un dato adicional de gravedad: esa declaración se hizo en sede judicial y en condición de testigo, donde no se puede mentir y en caso de hacerlo se puede recibir el castigo correspondiente por un presunto delito de falsedad testimonial. Es decir, que Cerdán tenía la obligación de decir la verdad. La conversación en cuestión que prueba la falsedad de Cerdán se produjo entre el 24 y el 25 de abril de 2024, antes de la reunión. Y en esa conversación Leire Díez mencionó haber hablado con Cerdán como un hecho totalmente normal y antes de las reuniones impulsoras de la cloaca.

Cerdán explicó en su declaración judicial como testigo que se reunió con Díez en dos ocasiones para que la fontanera del PSOE le entregara unos audios relacionados con la "policía patriótica" y las supuestas escuchas que se habrían realizado en las saunas y prostíbulos del padre de Begoña Gómez.

El exsecretario de Organización afirmó que no recordaba las fechas exactas de dichas reuniones y que no se escucharon esas grabaciones durante la reunión.

Además, Cerdán destacó que no mantenía con Leire Díez una relación de carácter profesional y que no la conocía antes de ambas conversaciones formales. Pues bien, esa afirmación es falsa.

Cerdán afirmó literalmente que a Leire "nos la presentó la tristemente fallecida periodista [Patricia López] para mantener una reunión en Ferraz". Es más, fue a más en su mentira al asegurar que "no recuerdo si contactó con nosotros o con los servicios jurídicos del partido". Lo cierto es que el tránsito fue al revés: Patricia López contactó con Leire Díez y fue ella quien comentó abiertamente haber trasladado ese ofrecimiento a Santos Cerdán.