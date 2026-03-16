Ferraz presume del buen resultado en CyL y pasa por alto que Martínez no es sanchista

Sin atender a que de las últimas 27 elecciones autonómicas el PSOE ha perdido 21 y ha empatado en una, en Ferraz el resultado obtenido en Castilla y León ha sido recibido como un soplo de aire fresco tras el batacazo sufrido en Extremadura con Miguel Ángel Gallardo y en Aragón con Pilar Alegría. En el partido han pasado de aspirar a ser la primera fuerza a cruzar los dedos para que el golpe no sea tan fuerte. "Se consolida el PSOE como la única alternativa real al PP en Castilla y León", sostienen, pese a que, tras 39 años de Gobierno del Partido Popular, Ferraz no ha logrado convencer a la población de la comunidad autónoma.

En la dirección socialista tratan de desvincular el éxito del candidato Carlos Martínez de su perfil antisanchista y de su distancia con el Consejo de Ministros, a diferencia de lo ocurrido con Pilar Alegría y de lo que previsiblemente sucederá en un plazo cercano en Andalucía con María Jesús Montero. En la dirección socialista evitan hacer una lectura general de los resultados y subrayan que cada comunidad autónoma tiene su propia dinámica. Aun así, el hecho de que haya sido un candidato territorial quien haya puesto fin a la mala racha electoral del PSOE no ha cambiado la estrategia del partido, que sigue apostando por presentar a ministros como candidatos.

"El PSOE es un partido muy serio. La señora María Jesús Montero y la señora Pilar Alegría ganaron sus primarias, que nosotros tenemos procesos internos, que escuchamos al territorio", ha dicho la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, tras la Comisión Ejecutiva Federal.

"Esto de las guerras de sanchista o no sanchista: si hubieran ido mal sería sanchista y si han ido bien es no sanchista, somos una organización socialista progresista y que defendemos estos ideales", ha sostenido Mínguez, pasando por alto que el candidato en Castilla y León no apoyó al presidente Pedro Sánchez en las primarias de 2014 y 2017.

Pese a ello, en Ferraz defienden que esta cita electoral demuestra el fortalecimiento del PSOE y subrayan la importancia de contar con un gobierno progresista al frente del Ejecutivo, poniendo en especial valor su "no a la guerra".

En todo caso, en el partido se centran en tratar de debilitar a PP y Vox. Mantienen que pronto podría haber repetición electoral. Su hipótesis pasa por que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal acaben pactando, aunque auguran que ese acuerdo podría durar poco y dar paso a un "partido de vuelta" en un plazo cercano. Desde el PSOE sostienen que el líder del PP ha sido el "mejor fichaje" para Vox y que la única vocación de los partidos de la oposición es "llegar a la Moncloa y acabar con el presidente Sánchez", algo que han calificado de lamentable.

También se han mostrado preocupados por la caída de los partidos a la izquierda del PSOE, a los que invitan a "reflexionar" después de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lamentara en redes sociales los cero procuradores obtenidos por las formaciones situadas a la izquierda del PSOE, tras su llamamiento a revitalizar ese espacio político. Y es que el único representante que tenían los morados en Valladolid fue arrebatado por el PSOE.