¿Funcionarios y empleados públicos de la Generalidad catalana sin cobrar? Ese es uno de los escenarios que describe Alicia Romero, la consejera de Economía del socialista Salvador Illa, en el caso de que ERC mantenga la enmienda a la totalidad de las cuentas autonómicas. El líder republicano, Oriol Junqueras, exige un gesto del Gobierno de Pedro Sánchez que certifique el traspaso de la gestión y recaudación del IRPF a la Generalidad. Si tal gesto no se produce, mantendrá el bloqueo a los presupuestos catalanes.

El presidente catalán ha descartado convocar elecciones si ERC le niega la aprobación de las cuentas. Lo ha dejado caer el pasado domingo en una entrevista con La Vanguardia. Se escuda en que "en momentos inciertos convocar elecciones no es la mejor idea. No es lo que quiero ni es lo que tengo en la cabeza". Sin embargo, tal eventualidad no depende sólo de él. Otro de los factores en juego es la voluntad de Pedro Sánchez y la opción de anticipar las generales para que coincidan con las andaluzas y con unas catalanas también adelantadas y cuya justificación sería la incapacidad del Gobierno autonómico de sacar adelante unos presupuestos.

De momento, prima de cara a la galería la presión a ERC para que retire su enmienda a la totalidad y deje que los presupuestos inicien su trámite parlamentario. Es lo que pide la consejera Romero en la antesala de la crucial sesión del próximo viernes en el Parlamento. Según su análisis de la situación, si hay que retrasar la aprobación de las cuentas hasta junio, que es lo que piden los negociadores de ERC, a partir de mayo habrá "dificultades y tensiones" para el pago de las nóminas de los trabajadores de la Generalidad.

El traspaso del IRPF

Por la parte socialista se aduce también sin ningún tipo de disimulo que el Gobierno de Pedro Sánchez no puede hacer ahora mismo el gesto que le reclama Oriol Junqueras porque eso sería echar piedras contra su propio tejado en la precampaña de las elecciones andaluzas a las que se presenta la todavía vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Se intenta dar a entender a Junqueras que "todo a su tiempo". Illa empeña su palabra de que habrá traspaso del IRPF y de todos los demás impuestos cada vez que hace declaraciones, a la vez que la consejera Romero describe un escenario apocalíptico. Si ERC mantiene la enmienda a la totalidad, la Generalidad perderá más de nueve mil millones de euros, asegura Romero. Ahora, a diferencia del año pasado, los suplementos de crédito no servirían de nada según su tesis y se apela a la "responsabilidad" de ERC para que medidas como las prohibiciones en materia de vivienda salgan adelante.

Y a diferencia del año pasado también el PSC ha advertido a ERC sobre la posición de los más de cien altos cargos de su partido que los socialistas mantienen en la Generalidad y en la Diputación de Barcelona. Muchos de ellos son funcionarios, pero la merma de ingresos en caso de ruptura sería relevante pues todos ellos ocupan empleos mucho mejor pagados gracias al entendimiento entre ambos partidos.