Las recientes elecciones en Castilla y León han dejado un panorama político que revela una tendencia nacional imparable: el auge de la derecha y el hundimiento de la izquierda. Carlos Cuesta, junto a Sandra León y Raúl Vilas, desgrana unos resultados donde el bloque PP-Vox suma un 54% de los apoyos, una cifra que pone de manifiesto el hartazgo de la sociedad civil frente a las políticas intervencionistas y escándalos de corrupción del Gobierno central. Mientras la derecha sube más de cinco puntos, la izquierda retrocede de forma estrepitosa, incapaz de frenar un cambio de ciclo que parece extenderse por toda la geografía española, desde Extremadura hasta Aragón.

El análisis comienza con la retórica oficialista del PSOE. Rebeca Torró, en un intento de salvar los muebles, ha calificado al partido como "más necesario que nunca" frente a los que ella denomina "ultras". Sin embargo, para los analistas de este espacio, el PSOE de Sánchez solo es útil para perpetuar un sistema de gasto descontrolado y para seguir alimentando la maquinaria de propaganda de Moncloa. La realidad es que Carlos Martínez, el candidato socialista, ha fracasado en su intento de sonar no sanchista, logrando apenas un pírrico crecimiento de 0,8 puntos que no compensa, en absoluto, la desintegración de la extrema izquierda, que ha desaparecido prácticamente del mapa institucional.

En cuanto al Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco ha logrado una victoria clara, aumentando su distancia respecto al socialismo y consolidándose como la fuerza hegemónica. No obstante, el debate se centra en la estrategia de pactos. El PP debe abandonar cualquier complejo y entender que la gobernabilidad pasa por un respeto proporcional a los votos obtenidos. Mañueco ha insinuado que podría intentar gobernar en solitario, pero los datos son tozudos: Vox ha crecido de forma sostenida.

Santiago Abascal ha sido contundente al exigir medidas concretas y garantías de cumplimiento, especialmente en áreas vitales como la agricultura, la ganadería y la lucha contra la inmigración ilegal. La derecha debe evitar caer en la trampa de la división que intenta orquestar la izquierda, la cual utiliza términos como "derechita cobarde" para provocar enfrentamientos internos y así debilitar la alternativa al sanchismo.

Finalmente, la conclusión de los tertulianos del Programa de Cuesta es que Pedro Sánchez no tiene opciones reales de revalidar su mandato en unas futuras elecciones generales si el centro-derecha actúa con inteligencia y unidad. La única esperanza del socialismo radica en que el PP y Vox se enzarcen en una lucha fratricida que desmovilice al electorado. Sin embargo, el mensaje de Castilla y León es diáfano: hay una mayoría social que reclama libertad, bajadas de impuestos y una defensa firme de la unidad de España frente a las cesiones a los enemigos de la nación. El cambio ha comenzado y parece que no habrá vuelta atrás.