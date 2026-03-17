Rufián vuelve a señalar a Libertad Digital en una PNL trampa del PSOE contra la prensa libre

El Grupo Parlamentario Socialista ha llevado este martes al Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para la defensa de la libertad de información y expresión, con especial mención a Sara Santaolalla y Héctor de Miguel, y a medios públicos como Radiotelevisión Española (RTVE).

El diputado socialista Antidio Fagúndez Campo ha comenzado la defensa de la PNL asegurando que "no tendría por qué tener que defender algo tan simple como el derecho a informar y el derecho que tenemos todos los ciudadanos a recibir información veraz".

Fagúndez ha destacado que Sara Santaolalla, Héctor de Miguel o Elena Resines han sido víctimas de amenazas y acoso, subrayando que "quien más sufre el odio son las mujeres". Además, ha atacado al Partido Popular de fomentarlo: "Ustedes se han dedicado cada miércoles a inundar este hemiciclo de insultos, de amenazas y de gritos cada vez que comparecen los ministros del Gobierno de España".

El socialista ha rematado su intervención señalando que su grupo seguirá legislando para "mantener el derecho a informar y el derecho a una información veraz que tenemos todos los ciudadanos" y defendiendo la paz, el respeto y la libertad como símbolo de concordia para España.

Críticas a Libertad Digital y esRadio

La diputada de Podemos Ione Belarra ha resaltado que las agresiones a periodistas y feministas de izquierdas se enmarcan en "un patrón": "Es porque somos mujeres, porque somos feministas, porque somos de izquierdas y el objetivo está más que claro: que nos callemos".

Por su parte, Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, ha subrayado que "el derecho a informar y a ser informados se debe proteger y garantizar". La diputada ha salido en defensa de los periodistas ,a pesar de que cuando era directora en Gara estos profesionales eran uno de sus principales objetivos y no dudaba en cargar contra ellos.

En la misma línea de siempre, Gabriel Rufián ha vuelto a nombrar a Libertad Digital, esRadio y otros medios críticos con el Gobierno, señalando que "financian un sistema de acoso" y contribuyen al odio de las periodistas de izquierdas. Sin embargo, el político de Esquerra Republicana no duda un segundo en criticar a toda la prensa crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Una medida populista para premiar a los periodistas del Gobierno

El portavoz de Vox, Manuel Mariscal Zabala, ha calificado la PNL de "trampa" y ha acusado al PSOE de proteger solo "un grupo muy reducido de personas que les son útiles para mantenerse en el poder". También ha denunciado que la iniciativa llega justo después de la presentación del sistema "Odio con H" del Gobierno, y ha afirmado que su objetivo es "monitorizar, controlar y vigilar las opiniones de los españoles en redes sociales".

Por su parte, Aurora Nacarino-Brabo, del PP, ha cuestionado la iniciativa y ha criticado la política del Gobierno en medios públicos: "El Consejo de Informativos de RTVE ha emitido un informe demoledor contra dos programas de la cadena por no respetar la neutralidad, por no separar información de opinión y por tener un claro sesgo a favor del Gobierno". La diputada popular ha añadido que "pretender acallar todo lo que no entra dentro de delitos de odio no es más que persecución política y vulneración de derechos fundamentales".

Por otro lado, Nacarino-Brabo ha criticado el recurso a herramientas como "Odio con H", comparándolo con inventos fallidos y costosos del Gobierno. En este sentido, ha mencionado el radar Covid, que "detectó menos del 1 % de los contagios, pero costó 4,2 millones de euros"; la app ‘Me toca’ de Irene Montero, "un invento para fomentar la corresponsabilidad, pero no se la descargó ni Pablo Iglesias. Más de 200.000 euros les costó a los españoles"; y la cartera digital Beta, "más de 600.000 euros ha costado hasta el momento. Lleva dos años en fase de pruebas y casi da miedo preguntar en qué consisten esas pruebas".