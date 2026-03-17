El Supremo deberá resolver en el caso Koldo sobre la "intercesión en favor de Air Europa ante el Consejo de Ministros"

El Tribunal Supremo tendrá que responder a un tema considerado poco menos que tabú hasta el momento en la Justicia española: el rescate de Air Europa. El juez Peinado ha intentado avanzar en este asunto y se ha encontrado con el freno de la Audiencia Provincial de Madrid. Y ha sucedido así pese a la evidencia probada de las reuniones de Begoña Gómez con el máximo responsable de Air Europa en aquel momento —Javier Hidalgo—; las reuniones del propio Pedro Sánchez para abordar el rescate antes incluso de que fuera solicitado; las llamadas de Hidalgo a la mujer del presidente para desbloquear el pago de 475 millones de euros; los chats de Sánchez con Ábalos confirmando el rescate antes de que pasara por el Consejo de Ministros; una nota de prensa de la SEPI de María Jesús Montero insinuando la ayuda sin que se hubiese tomado ninguna decisión oficial, etc. Pero, ahora, el escrito de acusación ante el Supremo de las acusaciones populares unificadas ha rescatado el asunto y lo ha elevado, con lo que —para bien o para mal—, el Supremo deberá responder a una acusación formulada de la siguiente manera: "Intercedieron [en referencia a la trama Koldo] en favor de la aerolínea Air Europa ante otros departamentos ministeriales y el Consejo de Ministros".

El párrafo trasladado ya al Supremo por las acusaciones populares señala lo siguiente: "Así, los Sres. Ábalos Meco y García Izaguirre: (1) aseguraron la adjudicación de dos contratos de material sanitario en favor de una empresa vinculada al Sr. de Aldama, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L. ("Soluciones de Gestión"), cobrando comisiones, respectivamente; (2) intercedieron en favor de la aerolínea Air Europa ante otros departamentos ministeriales y el Consejo de Ministros, y ordenaron la difusión de una nota de prensa favorable a los intereses de la compañía por parte del Mitma, a cambio del uso y disfrute de un chalet en Marbella durante el verano de 2020; y (3) mediaron en el proceso de obtención de una licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel, S.L. ("Villafuel"), también relacionada con el Sr. de Aldama, obteniendo a cambio el uso y disfrute de una vivienda vacacional radicada en la costa gaditana".

Y el punto 2 entra directamente en un asunto al que, por ahora, no se le ha dejado investigar al magistrado Peinado. Peinado ha pretendido entrar desde una querella que pone el acento directamente en la mujer del presidente, Begoña Gómez. Y, ahora, la acusación popular entra desde la óptica y el protagonismo de Koldo y Ábalos. Pero el asunto es el mismo y los hechos y pruebas, idénticos.

Hay que recordar, además —como ya ha publicado Libertad Digital— que el último auto del Tribunal Supremo ha guardado un espacio para Air Europa. La acusación popular unificada liderada por el PP reclamó hace cuatro meses todo un listado de datos que pueden resultar totalmente esclarecedores de la vinculación entre la trama y esta aerolínea, que acabó siendo rescatada con 475 millones de euros por el Gobierno de Pedro Sánchez tras las reuniones mantenidas entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo —el máximo responsable de la empresa—. Y el Supremo acaba de ordenar la entrega de toda esa documentación por parte de Globalia, la empresa matriz del grupo de Air Europa.

El rescate de la aerolínea Air Europa se encuentra sumido en distintas polémicas por la posible intermediación que supuestamente habría llevado a cabo Begoña Gómez como esposa del presidente del Gobierno favoreciendo el pago del mismo por parte del Estado. Gómez habría servido de intermediaria entre Pedro Sánchez y el consejero de Air Europa Javier Hidalgo para presionar al Gobierno con el objetivo de que aprobase la ayuda de más de 475 millones que el Ejecutivo otorgó a Globalia, compañía matriz de la aerolínea, en concepto de subvenciones que se dieron por la falta de negocio a causa de la pandemia de la covid-19.

En este entramado también participó el empresario vinculado al caso Koldo Víctor de Aldama, que habría recibido comisiones por parte de la compañía por haber entablado conversaciones con el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que este también estuviese a favor del rescate en el Consejo de Ministros.

El auto del Tribunal Supremo acaba de ver la luz. En él se desestiman "las cuestiones previas suscitadas por las defensas" de "D. José Luis Ábalos Meco y D. Koldo García Izaguirre". Pero también ha admitido "las pruebas reconocidas en los fundamentos jurídicos". Y en ese reconocimiento va una pequeña carga de profundidad en este caso Koldo. En concreto, el Supremo "admite la documental propuesta de manera anticipada en el apartado d), a cuyo efecto se librará oficio a la entidad Globalia Corporación Empresarial SA". ¿Y a qué hace alusión este punto? Pues a toda la documentación que acredita la contratación entre Air Europa y Soluciones de Gestión, la principal empresa de la trama.