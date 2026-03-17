Feijóo: "Sé lo que tengo que hacer, sé cuáles son los riesgos y los voy a asumir"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado este martes en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que, para cuando llegue al Gobierno, "sé lo que tengo que hacer, cuáles son los riesgos y los voy a asumir". El líder de la oposición es consciente de que, "a partir del caso Begoña, hay un interés por tocar a mi familia", mas está dispuesto a pagar el precio: "No me voy a callar. Sería un cobarde y un inmoral". "Si soy el jefe de la oposición y no relato ni critico lo que está pasando en mi país, ¿para qué me han elegido?", ha añadido.

Feijóo ha recordado sus "treinta y pico años gestionando dinero público" en Insalud, en Correos y en Galicia, y ha urgido a "reconstruir". El presidente del PP considera que, "después de ocho años de Sánchez, tenemos la posibilidad de gobernar, y la posibilidad de gobernar con holgura", a la vista de los últimos resultados electorales y de lo que pueda suceder en Andalucía, donde Juanma Moreno "está en disposición de conseguir algo dificilísimo: una segunda mayoría absoluta". En estas, "tenemos un objetivo, y ese objetivo no es resistir en el Gobierno: es gobernar, hacer, decidir. Por tanto, no me tiembla la mano ni para decidir ni para hacer".

El jefe de la oposición ha denunciado la constante "degradación de las instituciones" –"Lo último que quieren controlar es la Aidef"– y ha reivindicado su gestión en el Insalud o en Correos, ahora quebrada. "De momento, tenemos que acreditar que somos la alternativa, y eso significa gobiernos estables en las comunidades autónomas, ha apuntado.

Además, Feijóo ha recordado que "el rescate de Plus Ultra está en un juzgado": "Veremos qué pasa. Qué tiene que ver el señor Zapatero con todo esto". También se ha referido a la financiación del PSOE en otra causa, al juicio de Ábalos, que empieza el 7 de abril, o a Leire Díez, "que es una caja de bombas, no sabemos cuántas bombas tiene en sus móviles".

En su opinión, este conjunto de sumarios "nos impide ver que tenemos la mayor deuda pública, 500.000 millones de euros más, en los últimos siete años", un incremento de gastos financieros de "un cuarenta y pico por ciento más cada año", "más pobreza infantil que Rumanía" o que "el poder adquisitivo de los españoles ha bajado".