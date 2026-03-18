El Gobierno impulsa a la socialista Leire Pajín como número dos del Consejo de Europa

El Gobierno de Pedro Sánchez ha respaldado la candidatura de la exministra socialista Leire Pajín para ocupar el puesto de secretaria general adjunta del Consejo de Europa, según ha informado ABC. Se trata de una posición de gran relevancia dentro de este organismo internacional, independiente de la Unión Europea, cuya dirección encabeza actualmente el suizo Alain Berset.

La candidatura de Pajín llega en un escenario incómodo para el Gobierno. En los últimos meses, distintos órganos del Consejo de Europa han emitido informes críticos sobre la situación institucional en España. Entre ellos, la Comisión de Venecia, el Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) y la Asamblea Parlamentaria han señalado cuestiones como la politización del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la falta de avances suficientes en materia de lucha contra la corrupción.

Dudas sobre su transparencia

El movimiento coincide, además, con otra actuación reciente del Ejecutivo que ha generado controversia: el proceso para seleccionar candidatos a juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según la información publicada por ABC, este procedimiento se ha iniciado sin ajustarse plenamente a los estándares de imparcialidad y transparencia que exige el Consejo de Europa, lo que podría derivar en el rechazo de la candidatura española.

El comité encargado de la selección está formado mayoritariamente por perfiles vinculados al Gobierno. A ello se suma un plazo especialmente reducido para presentar candidaturas, fijado en once días tras una breve ampliación.

La competencia internacional por el cargo

Pajín deberá enfrentarse a otros cuatro aspirantes de perfil consolidado en el ámbito internacional. Entre ellos figuran la embajadora de Países Bajos ante el Consejo de Europa, el parlamentario rumano y exministro de Exteriores Titus Corlatean, la exembajadora francesa Maria fonaltanelle y la funcionaria finlandesa Maria Ruotanen.

La trayectoria de Pajín ha estado estrechamente ligada al Partido Socialista. Fue una de las figuras destacadas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, donde ocupó la cartera de Sanidad, Política Social e Igualdad entre 2010 y 2011.

Tras varios años alejada del foco político nacional, regresó como eurodiputada del PSOE, integrándose en la Comisión de Desarrollo y en diversas delegaciones internacionales.