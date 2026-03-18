Forestalia tenía una cátedra fantasma en la Universidad de Zaragoza

La Universidad de Zaragoza decidió disolver en el mes de enero la cátedra de Forestalia a través de un comunicado dirigido a la compañía. La Institución asegura que "nunca se llegó a realizar ninguna actividad" relacionada con la misma y que tampoco se estaba financiando.

Es decir, la cátedra fantasma llevaba sin operar desde que se anunció, tal y como publicamos en este diario, el 17 de julio de 2024 en un comunicado emitido tanto por Forestalia, como por la Universidad de Zaragoza.

Bajo el título Energías Renovables y Competitividad Industrial su objetivo era el de "promocionar desde el seno de la Institución pública, el negocio de las renovables".

La cátedra que ahora dirige para Forestalia preveía, además, "la colaboración con empresas del sector energético, como el Clúster de la Energía de Aragón" a pesar de suponer un conflicto de intereses, puesto que Forestalia participa de ese clúster.

La presentación se realizó en el Paraninfo de la Universidad, junto a la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Gloria Cuenca. En ella estaban los directores de la cátedra: Fernando Samper (hijo), director de Desarrollo Eólico y Solar de Forestalia y Julio Tejedor, asesor de la compañía y exsecretario general de la Presidencia del Gobierno de Lambán entre julio de 2015 y 2021.

Julio Tejedor, "hombre clave" en la trama

En esos años, su trayectoria estuvo marcada por promover el negocio de las renovables en Aragón. Una cuota que, en su mayor parte, ocupa Forestalia; empresa a la que Julio Tejedor ha estado prestando sus servicios como asesor en los últimos años.

Además, ha llegado a ser socio de una de las empresas de Samper, de la que tenía un 4 % de las acciones. Según ha podido saber Es la Mañana de Federico, Tejedor solicitó desvincularse de los proyectos de Samper cuando empezaron las investigaciones a Antxon Alonso, socio de Forestalia, en el marco del caso Koldo.

Tener una cátedra cuesta 20.000 euros

Según el reglamento para la creación de cátedras de la Universidad de Zaragoza, "la dotación mínima para la creación y mantenimiento de una cátedra institucional o de empresa será de 20.000 euros por cada año de duración de la misma, incluidas las prórrogas". Esas fuentes de financiación serán, añade, las que se señalen en el convenio de creación que en este caso, aún no ha trascendido.