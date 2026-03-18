Sánchez presentará las medidas por la guerra de Irán y acelerará su tramitación con los apoyos ya amarrados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será quien presente el paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán. Lo hará tras un Consejo de Ministros extraordinario este viernes alrededor de las once de la mañana en una rueda de prensa con preguntas.

El hecho de que el Ejecutivo haya decidido agilizar la tramitación del decreto y llevarlo ya el jueves de la próxima semana al Congreso de los Diputados podría indicar que los apoyos parlamentarios están prácticamente cerrados. Lo más probable es que el texto no incluya algunas de las medidas más polémicas que han reclamado los socios del Gobierno, entre ellos Sumar, como el plan antidesahucios o el tope a los alquileres. "Si topan la patata cómo no van a topar la vivienda", critican fuentes del entorno de un ministerio del socio minoritario del Gobierno, sin atender a que es una medida que, de forma categórica, ha rechazado el PSOE, al igual que ya ha descartado reducir el IVA de los alimentos al no tratarse de una medida "proporcional, perimetrada y focalizada en limitar el impacto del aumento del precio de los combustibles y la electricidad", como sostuvo este martes el ministro Carlos Cuerpo.

Los de Yolanda Díaz tratan de dar la batalla, aunque saben que en ciertos asuntos, como la vivienda, ya la tienen perdida, ya que, como asumen fuentes de Sumar del equipo negociador, "no hay mayorías" que puedan respaldar las medidas en materia de vivienda que quieren incluir en el decreto. En el PSOE son claros y sostienen que la vivienda no está dentro del impacto de las consecuencias económicas, subrayando que las medidas que se adopten deben ajustarse a las repercusiones reales del conflicto. Esto podría derivar en un nuevo trágala del socio minoritario del Gobierno en plena debacle tras los resultados en Castilla y León.

En el PSOE lo que buscan es encontrar todos los consensos posibles para que haya unanimidad tras la ronda de llamadas que asumió en primera persona el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pidiendo que les remitieran un catálogo de medidas. Desde el Gobierno insisten en que se trata de una primera fase, un primer paquete de ayudas ante una guerra llena de incertidumbres y que tienen hasta el viernes para detallar el plan con los grupos parlamentarios.

En cualquier caso, desde la Moncloa aseguran que existe consenso con Sumar, pese a que este trate de escenificar públicamente que quiere ir más allá. "Creemos que no hay nada que justifique lo contrario", defienden fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda, que asumen que las discrepancias en materia de vivienda vienen de lejos y que en este caso se incluyen en las medidas en materia energética. "Llega todo negociado con Sumar", aseguran fuentes del ala socialista del Ejecutivo, que definen el decreto como una propuesta "honesta", con la que pretenden situar al Partido Popular en una posición en la que no tenga argumentos para oponerse.