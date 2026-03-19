El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves en el Pleno municipal una propuesta para limitar el acceso a dependencias municipales a las personas que oculten completamente el rostro, incluyendo el uso del burka y el niqab. La iniciativa, presentada por Vox, ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular, mientras que PSOE y Con Podemos-IU han votado en contra.

La decisión ha reabierto el debate político sobre el uso del velo integral en espacios públicos y sobre los límites que pueden establecer las administraciones a la hora de regular el acceso a edificios oficiales. No obstante, la medida no se aplicará de forma inmediata, ya que el propio Gobierno municipal ha reconocido que será necesario un informe jurídico que determine si cuenta con respaldo legal suficiente dentro de la normativa vigente.

Identificación en los servicios públicos

Los promotores de la iniciativa sostienen que las dependencias municipales son espacios administrativos en los que se realizan trámites con efectos jurídicos, se gestionan datos personales y se presta atención directa a la ciudadanía. En ese contexto, consideran que la identificación visual del rostro puede resultar necesaria para garantizar la correcta prestación de determinados servicios.

El concejal de Vox, Gonzalo García-Polavieja, defendió durante el debate la legalidad de la propuesta y citó la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 como referencia normativa. Según explicó, prendas como el burka o el niqab dificultan la identificación de las personas en algunos procedimientos administrativos y podrían complicar la verificación de la identidad.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Juan Bueno, mostró su respaldo a la iniciativa, aunque pidió cautela sobre su aplicación. Durante su intervención señaló que el Gobierno municipal está dispuesto a estudiar la medida, pero insistió en que será necesario contar previamente con un informe jurídico que confirme su encaje legal antes de ponerla en marcha.

Rechazo de la oposición

Los grupos de la oposición han criticado la propuesta y consideran que responde a un problema inexistente en la ciudad. La concejal socialista, Sonia Gaya, afirmó que su partido también se muestra contrario al uso del burka, pero no comparte la vía de la prohibición y acusó a Vox de generar conflictos de convivencia que, a su juicio, no se producen en la realidad.

Desde Con Podemos-IU, el concejal Ismael Sánchez calificó la iniciativa como discriminatoria y señaló que no existen casos registrados en dependencias municipales de Sevilla que hayan provocado conflictos por el uso de estas prendas. Según explicó, en una ocasión una mujer se levantó el velo para identificarse ante la Policía Local y pudo acceder al edificio sin problemas.

El texto aprobado establece limitar el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas que oculten total o parcialmente el rostro, aunque su aplicación dependerá finalmente del análisis jurídico que determine si la medida puede implantarse dentro del marco legal actual.