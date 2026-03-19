El Gobierno entierra los Presupuestos y se cachondea: tardará "unas semanas más"

Era el último compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez: presentar las cuentas públicas, prorrogadas desde 2023, en el primer trimestre de este año. Un plazo que, a dos semanas de su vencimiento, el Gobierno ya ha descartado, esgrimiendo ahora como excusa el paquete de medidas económicas derivado de la guerra en Irán que se presentará por el propio presidente del Gobierno este viernes y se votará en el Congreso de los Diputados el jueves 26 de marzo. "Estamos centrados en el Real Decreto Ley", ha defendido Sánchez, a su entrada en el Consejo Europeo.

Prácticamente al mismo tiempo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha confirmado en Los Desayunos de RTVE y EFE que los Presupuestos se van a retrasar "una semana más". Un plazo que posteriormente ha tenido que corregir en una conversación informal con periodistas, alegando su acento andaluz para precisar que serán "unas semanas más".

De ser así, y teniendo en cuenta las hipótesis que se barajan sobre la convocatoria electoral en Andalucía, lo más probable es que finalmente María Jesús Montero no sea la encargada de presentar las nuevas cuentas públicas.

La fecha vuelve a quedar en el aire, con ambos dirigentes apelando a la urgencia de atender las consecuencias negativas de la guerra. No obstante, Montero no ha dudado en insistir en su defensa de la prórroga presupuestaria, pese a que España sigue funcionando con unas cuentas aprobadas por un hemiciclo distinto al actual. "La prórroga de los presupuestos es totalmente constitucional. Además, yo prefiero cien veces tener presupuestos; el presupuesto no se termina el 1 de junio. Tendremos presupuestos antes de que acabe el año. No contemplo entrar en 2027 sin presupuestos", ha prometido la vicepresidenta, en plena salida, evidenciando una vez más el escaso valor de los compromisos del Gobierno.

El Gobierno trata de escenificar que prioriza el paquete de medidas por la guerra en Irán, cuando la realidad es que no cuenta con el respaldo suficiente para evitar una derrota parlamentaria de tal calibre. "No es una guerra cualquiera. Es un sumatorio de guerras que cada vez va a más. España está en el lado correcto de la historia. Vamos a poner todos los recursos disponibles. Posteriormente podremos hablar de los Presupuestos, pero ahora España está en proteger a nuestros ciudadanos de los efectos de una guerra que no avalamos. Nadie preveía esta guerra. El Gobierno tiene que estar en lo urgente y lo urgente es esto", ha dicho el presidente.

Según aseguran fuentes de Hacienda, el "armazón" de los presupuestos "está encarrilado", lo que implica que quien sustituya a la vicepresidenta primera recogerá la cartera con buena parte del trabajo ya hecho.