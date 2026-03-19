El hermano de Delcy, de compadreo en caracas con el "amigo" y "mentor" Zapatero: "Es un campeón de la paz"

El chavista Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, alabó al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero al calificarlo como "amigo", "mentor" y "campeón de la paz" del país sudamericano en su nueva visita a Caracas con el escándalo de Plus Ultra en la mochila.

Preguntado sobre el papel que cumple Zapatero en Venezuela, el hermano de Delcy Rodríguez dijo que el expresidente no tiene un cargo específico y ha premiado sus esfuerzos en la búsqueda por la paz en Venezuela y por la liberación de presos. "Él no es un asesor, él es el campeón de la paz de Venezuela, porque se ha ganado esas charreteras -divisas militares- con toda la fuerza que ha demostrado a lo largo de los años", aseguró Rodríguez, el chavista que controla la Asamblea Nacional al tener el cargo de presidente del Parlamento.

El hermano de la presidenta en funciones de Venezuela afirmó que Zapatero ha contribuido en las liberaciones de venezolanos y señaló que estas labores "le han ganado interpelaciones" e "insultos". "El acompañamiento del presidente José Luis Rodríguez Zapatero a este nuevo tiempo político de Venezuela es algo natural y más que merecido después de tanto tiempo de esta búsqueda, que pareciera que está, en este momento, tomando buen curso", añadió.

Esta semana, el chavismo ha vuelto a recibir con los brazos bien abiertos al expresidente español, cuestionado por su amistad y sus supuestos negocios con la narcodictadura venezolana de Nicolás Maduro. Este viaje lo ha hecho con la mirada puesta en el escándalo de Plus Ultra, que salpica directamente a Zapatero.