Estalla la guerra entre los ex de Vox y la cúpula por hacerse con el control del partido: "Niñato, bluf, desgraciado"

El resultado de las elecciones en Castilla y León no sólo ha dejado un sabor agridulce en Vox por un mal manejo de las expectativas, sino que ha prendido la mecha para que exmiembros del partido pidan un congreso extraordinario que pueda disputarle el liderazgo a Santiago Abascal.

Iván Espinosa es la cara más visible de este movimiento plasmado en un documento en el que abogan por un partido "más transparente, más fuerte y con verdadera capacidad de ser alternativa de Gobierno". Vox ve la mano del PP detrás de esta estrategia que podría perjudicarles mucho, especialmente a las puertas de las elecciones andaluzas.

Hasta tres portavoces salieron este miércoles a hacer declaraciones para intentar taponar la herida. José María Fúster, Pepa Millán y José María Figaredo. Fúster reprochaba a los críticos hablar ahora que están fuera; Figaredo señalaba a Génova por "malmeter" y recordaba que sólo el 20% de la militancia puede reclamar un congreso; Millán decía que el congreso "no tiene ningún sentido".

El nuevo reguero de salidas

Juan García-Gallardo, José Ángel Antelo y Javier Ortega Smith son los protagonistas de esta nueva crisis interna, similar a la que ya se produjo hace tres años con la salida de Macarena Olona, Iván Espinosa, Juan Luis Steegmann, Víctor Sánchez del Real o Rubén Manso, entre otros. Entonces, Vox cayó en las generales de 52 a 33 escaños.

Paradójicamente, la nueva disputa se desarrolla en un momento álgido para Vox, tanto en las elecciones como en las encuestas, a pesar del "bache" de Castilla y León. El actual movimiento, que conecta con el anterior, ha desatado la ira de la cúpula ante el riesgo que supone que crezca la crítica interna y se vean perjudicados en las urnas, como ya ocurrió el 23-J.

"Pipiolo, bluf, desgraciado, niñato"

Esto explica la guerra desatada en redes sociales, habitual otras veces, pero a través de cuentas anónimas cuyos titulares fueron destapados por García-Gallardo. De ahí que, ahora, la contienda se produzca a cara descubierta y sin piedad. Después de que el exvicepresidente de Castilla y León concediera varias entrevistas a medios criticando el "negocio" de Vox, se desbordaban los ataques.

"Estamos ante el relato de quien se creía un nuevo Luis XIV: "el Estado soy yo". Cómo les duele a algunos pipiolos no ser necesarios en el gran proyecto de Vox, que fue muy anterior a él, y que sigue cada vez más fuerte. El "bluf", fuiste tú. ¡Asúmelo!", escribía José María Llanos, portavoz en las Cortes Valencianas.

"Fuera de Vox los desagradecidos, los desgraciados, los traidores que se dejan utilizar por el PP y los niñatos consentidos que solo aspiran a heredar el negocio de su padre. Y todo ello lo es Gallardo", escribía el diputado Manuel Mariscal.

El eurodiputado, y director de Disenso, Jorge Martín Frías, se hacía eco de unas palabras de Figaredo dirigidas a Espinosa: "Dicho esto, en 2016 cuando Vox parecía muerto, te fuiste. En 2018 cuando Vox pegó un subidón, volviste. En 2023 cuando Vox pegó un bajón (tras tus años como portavoz), te fuiste. Y en 2026 cuando Vox pega un subidón, finges volver".

Fuego cruzado

El chorreo era constante. Diputados regionales, nacionales, eurodiputados, concejales, afiliados, simpatizantes... un sinfín de cargos de Vox salía a responder a todas las críticas lanzadas por Espinosa y Gallardo en los últimos días, a las que se suman las de Ortega Smith y Antelo. El cruce de declaraciones se aviaba, también, por la respuesta de los implicados ante los ataques, hasta entrar casi en bucle.

Santiago Abascal evitaba este lunes pronunciarse sobre las palabras de Espinosa, asegurando que "no habla de telenovelas". "Cuando un partido va bien, no tiene ataques o crisis internos, sino externos, que son movidos por el PP y sus medios", añadía, señalando también a Génova. Una estrategia empleada de manera recurrente, tanto por el resultado del 23-J, como por el choque con Ortega Smith o lo ocurrido con Antelo.