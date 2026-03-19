Feijóo desvela los motivos de "preocupación" en Europa con Sánchez tras reunirse con Alemania, Chipre y la CE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con sus colegas europeos en Bruselas, donde ha coincidido con el líder de la oposición alemana, Friedrich Merz; el de Chipre, Nikos Christodoulides, después del envío de la fragata española por la guerra de Irán; y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En la rueda de prensa posterior, ha desvelado que "Europa está preocupada con Sánchez".

El choque unilateral que protagoniza con Donald Trump por la guerra de Irán o la regularización masiva son algunos de los motivos. "Lo que no puede ser es que alguien intente utilizar ese choque para ganar votos, dejando una situación muy difícil", ha dicho Feijóo, que ha recordado también la "pataleta" del Gobierno español en la cumbre de la OTAN que acordó incrementar el gasto en defensa un 5% y la buena relación que mantiene con el régimen chavista de Venezuela.

"Yo he percibido una preocupación por la deriva del Gobierno de mi país, preocupación por un Gobierno que recibe felicitaciones y aplausos de Hamás y Hezbolá", ha añadido el líder del PP, que ha calificado como "fingido" el enfrentamiento de Sánchez con Trump, y le ha criticado por "alejar a España de las democracias occidentales", convirtiéndose en un "problema". "Su política internacional es un disparate", remataba.

Feijóo ha dicho que ha intentado "convencer" a sus colegas europeos de que "España no es lo mismo que su Gobierno" y es un país "fiable y cumplidor, aunque su Gobierno no lo sea". "Buscar una confrontación cuerpo a cuerpo con la administración norteamericana no lo ha hecho ningún ministro europeo", ha recordado.

En lo referente a Venezuela, Feijóo ha acusado a Sánchez de "estar más interesado en mantener buenas relaciones con Delcy Rodríguez que tener una relación respetuosa con EEUU" lo que "no es compatible con los intereses de la UE y España". Según ha dicho, sus colegas europeos toman ya conciencia de que las posiciones adoptadas por el Gobierno español tienen por objetivo absorber a su izquierda para crecer, sin tener en cuenta la política internacional.