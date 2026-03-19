Feijóo responde a Vox por acusarle de estar detrás de los críticos: "¿Quién se cree eso?"

Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado, por primera vez, sobre los líos internos de Vox, ahora que varios exmiembros del partido, con Iván Espinosa de los Monteros a la cabeza, piden un congreso extraordinario para cuestionar la estrategia que ha adoptado desde hace años Santiago Abascal. Durante la rueda de prensa posterior a su reunión con el EPP en Bruselas, el presidente del PP ha dicho tajante que el PP no está detrás. "Es falso y es injusto", sentenciaba.
El presidente del PP ha querido poner en valor que ningún dirigente se ha pronunciado siquiera sobre la decisión adoptada por la cúpula de Vox de apartar a Javier Ortega Smith y a José Ángel Antelo, como tampoco se hizo cuando se marcharon Juan García-Gallardo o Iván Espinosa de los Monteros. "¿Alguien se cree que el PP está detrás de las declaraciones o posiciones de exdirigentes de Vox?", se ha preguntado de forma retórica.
"¿De verdad que es razonable llegar a esa conclusión?", ha añadido, preguntándose también si "de verdad se le va a hacer responsable al PP de las decisiones adoptadas por otro partido político". "Vox es un partido político que toma sus decisiones con sus dirigentes, y hasta aquí", ha dicho, recordando que "no hemos hecho ni una sola manifestación sobre las decisiones que ha tomado con sus exdirigentes".
El presidente del PP ha reprochado a Vox esta pretensión. "Nada tenemos que ver y no me parece justo transferir al PP una responsabilidad que no tiene y un protagonismo que nunca, jamás, ha ejercido", ha dicho Feijóo. No es la primera vez que Abascal señala a Génova como responsable de sus conflictos. Ya ocurrió con el resultado del 23-J y con el conflicto con Revuelta, por el que culpó a "los medios a sueldo del PP".