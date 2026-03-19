Illa, forzado a aprobar un suplemento de crédito de 5.988 millones para poder pagar las nóminas

Gobernar sin presupuestos tiene consecuencias. Una de ellas es la obligación de funcionar a base de suplementos de crédito para hacer frente a los gastos corrientes, entre ellos el pago de las nóminas. Y el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha tenido que gestionar otro suplemento, el séptimo desde que asumió el poder en Cataluña. La falta de unos presupuestos actualizados no ha impedido que la Generalidad pactara con los Mossos d'Esquadra un aumento de sueldo de 4.000 euros por año para los agentes de base. Y también otra subida, en este caso de 3.000 euros al año, para los profesores.

Cataluña, instalada en el caos

Ese incremento se acordó con los sindicatos CCOO y UGT, minoritarios en el sector educativo en Cataluña. Los sindicatos mayoritarios, de orientación separatista, no están de acuerdo, exigen más y llevan toda la semana de huelga y cortando carreteras. A esa huelga hay que añadir la de los médicos, que en Cataluña paran jueves y viernes.

La región vive instalada en el caos desde hace meses. A las huelgas se debe sumar el colapso del transporte ferroviario y la peste porcina africana. Por si no fuera suficiente, ERC forzó la retirada de los presupuestos autonómicos que Salvador Illa había presentado para su tramitación en el Parlamento sin contar con la aquiescencia de los republicanos.

Gasto farmacéutico y ayudas al alquiler

Todo ello ha llevado a la Generalidad a tener que recurrir a un suplemento de crédito de 5.988 millones para hacer frente, entre otros gastos, al pago de las nóminas y de las subidas comprometidas con los sindicatos. Además, el crédito es necesario para el pago de los conciertos sanitarios, el gasto farmacéutico o las ayudas al alquiler.

En los presupuestos de Illa se preveía un aumento de 9.126 millones de euros, hasta los 49.162 millones, una cifra de gasto récord. Ahora y tras la retirada forzada de las cuentas, la Generalidad calcula que sufrirá una merma de 1.500 millones, por lo que tendrá que hacer ajustes en las consejerías.

El escollo de las elecciones andaluzas

La intención aparente de socialistas y republicanos es negociar las cuentas autonómicas para tenerlas listas antes del verano. El principal obstáculo es que ERC exige el traspaso integral de la gestión y recaudación del IRPF o una medida que mejore dicho traspaso, según ha explicado este jueves en TV3 su líder, Oriol Junqueras. Pero la inminencia de las elecciones en Andalucía ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez y a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a negar ese traspaso en estos momentos. Como consecuencia de tal negativa, Illa se ha quedado sin cuentas a pesar de que, en un gesto de fuerza, las había presentado sin contar con el visto bueno de ERC. La gestión del IRPF está contemplada por escrito en el pacto de investidura de Salvador Illa.

No está en absoluto garantizado que después de las elecciones andaluzas vaya a haber presupuestos en Cataluña, pero los negociadores del PSC y ERC aseguran estar dispuestos a llegar a un acuerdo. De momento, la figura de Illa está cada vez más debilitada, así como la presunción de su capacidad de gestión.