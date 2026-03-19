Parece que el Gobierno no se preocupa ni siquiera por disimular ni por transmitir la esperanza de que el PSOE en Andalucía vaya a obtener buenos resultados en la próxima cita electoral. Todo indica que María Jesús Montero podría ser llamada a las urnas en un plazo relativamente corto, en función de cuándo el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla decide convocar elecciones.

A partir de ese momento se abre un periodo de 54 días hasta la celebración de los comicios, lo que condicionaría de lleno la agenda de la ministra. Será entonces cuando la vicepresidenta primera abandone sus dos cargos en el Gobierno: el de mano derecha del presidente y el de ministra de Hacienda.

No ocurrirá así con su escaño en el Congreso, que mantendrá al menos hasta la constitución del nuevo Parlamento Autonómico, pudiendo renunciar a liderar la oposición en el Parlamento Andaluz si el actual presidente de la Junta vuelve a recabar el apoyo mayoritario de los andaluces, amparándose en una decisión estrechamente ligada a su situación como funcionaria del Hospital Virgen del Rocío.

En cualquier caso, la cita electoral en Andalucía no es el único foco que acapara la atención de la vicepresidenta primera. Todas las miradas la señalan como la encargada de presentar el proyecto presupuestario a menos de dos semanas de que finalice el primer trimestre, periodo que el Gobierno fijó como límite tras posponerlo y prorrogar unas cuentas públicas durante dos años y medio, gobernando con las de 2023.

Ahora el Ejecutivo esgrime como excusa el paquete de medidas por las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán para retrasar la presentación de los Presupuestos. "Un paréntesis por motivo de la guerra" aseveran fuentes del entorno de la vicepresidenta primera, pese a que defienden que les gustaría presentarlas en plazo, lo que evidencia cierta discordancia en el seno del Gobierno después de que el presidente respondiera que "estamos ahora mismo gestionando yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar", al ser preguntado por los Presupuestos.

Lo cierto es que, de presentarse en el primer trimestre de este año, Montero tendría un escaparate idóneo en plena precampaña. En el Gobierno se especulaba con la fecha del 31 de marzo, martes santo, en el que tendrá lugar el último Consejo de Ministros del trimestre. También se barajaba la posibilidad de que fuera una semana antes, el día 24, aunque todo parece indicar que el Ejecutivo optará finalmente por mantener la estrategia seguida hasta ahora y continuar con las cuentas prorrogadas que aprobó un hemiciclo distinto al actual.