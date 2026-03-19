"Nos toman por gilipollas"

La nueva estrategia del presidente del Gobierno es utilizar la guerra de Irán como pretexto para todo. Cuando un dirigente público está en horas bajas la agenda internacional suele ser una buena coartada para aparcar sus ocupaciones domésticas.

La idea es la siguiente: Pedro Sánchez va a utilizar las consecuencias de la guerra para hacerle ver a todos los españoles que está consternadísimo y al lado de todos cuantos están sufriendo sus efectos.

Es una manera más de aumentar la popularidad. De manera que hay que elevar el tono, aflautar la voz y tratar de instaurar en la población el miedo a una crisis cuyos gravísimos efectos desconocemos… Y en esto consiste desde ayer la última estrategia planificada por el departamento de propaganda de la Moncloa. Hay que explicarle a la ciudadanía que esta crisis derivada de la guerra de Irán es terrible y ojo porque seguramente en el futuro va a ser mucho peor.

Y esto es lo que hizo ayer el presidente… sembrar el horizonte de pesimismo porque "Españoles... no sois conscientes de la que se os viene encima".

"Enteraos de la gravedad del momento que vive el mundo. Pero no temáis que aquí estoy yo para ayudaros aunque sea con 20 días de retraso". Resulta enternecedor y hasta cómico escuchar a Pedro Sánchez utilizar el miedo, el pesimismo, el caos, la catástrofe como instrumento político para tratar de levantar el vuelo…

Enternecedor porque, llevamos casi ocho años escuchando al presidente pontificar en mítines y entrevistas, comparecencias e intervenciones contra todos estos profetas del caos, agoreros y catrastrofistas, los traficantes del miedo que siembran el terror en la población con ánimo electorero… Ocho años enteros escuchando la misma cantinela.

Los catastrofistas que no analizan los problemas sino que los distorsionan para extender el miedo y mercadear con sus falsas soluciones… Pues totalmente de acuerdo presidente… Total que en la Moncloa han entendido que ahora conviene sembrar el terror y es esto en lo que están… En trasladar preocupación… Y en esta otra escalada la Vicepresidenta María Jesús Montero le ha dado a las tuercas de la estrategia un nuevo apretón… Esta no es una crisis más como la pandemia o la Guerra de Ucrania…

Miren la pandemia dejó sólo en España como poco más de 150.000 muertos, nos metieron en casa más de tres meses, el PIB bajó un 20%, el déficit superó el 10, se perdieron miles de empleos. Hubo 18 millones de fallecidos en todo el mundo, fue un trauma global. Y cuatro años después de su inicio, la Guerra de Ucrania ha dejado un millón de muertos y siete millones de personas que han huido del país: el mayor éxodo de ciudadanos desde la Segunda Guerra Mundial….

Pero como el gobierno necesita instaurar el miedo para que así los ciudadanos reciban con mejor ánimo el paquete de ayudas de mañana pues Pedro Sánchez y María Jesús Montero te intentan convencer que tienes que estar aterrorizado. Así que si ya estás preocupado el gobierno te alimenta el apocalipsis sólo porque necesitan un empujón en las encuestas.

Y esto vale para todo… Por ejemplo. Para no presentar presupuestos… porque claro si estás centrado en la mayor amenaza de nuestro tiempo ¿Cómo te vas a poner a sacar adelante esta tontería de las cuentas públicas? Aquí cualquier excusa es buena con tal de tener un pretexto para seguir incumpliendo la Constitución…

Esta tomadura de pelo en realidad no es nueva… Comenzó en 2023 que fue el primer año en el que Pedro Sánchez y su vicepresidenta desistió de presentar cuentas públicas… Y desde entonces vienen choteándose del personal TRES AÑOS SEGUIDOS.

El curso político comenzó el 1 de septiembre del pasado año, con una pregunta a la que nuestro presidente respondió con fuerza y seguridad. Y como no llegaba la presentación… pues los medios insistían... y el presidente con esa confianza que lo caracteriza también y con plazos.

¿Pero quien lo podía dudar? Y así llegó el final de año y nada… El gobierno engañó a todo el que quiso dejarse… Mientras decía que seguían trabajando muchísimo, siempre todos los días. Y la vicepresidenta Montero entonces nos empezaba a contar esta otra película, tan falsa como todas las anteriores… diciendo que esperaba que…

Los meses fueron pasando. Y el primer trimestre toca a su fin… Y es que sólo hace dos días… a Elma Saiz la portavoz del gobierno le preguntaron por las cuentas públicas… Y dijo que si que en marzo… ¿A que sí portavoz?

Ayer ya dijo Pedro Sánchez "oiga no me pregunte por los presupuestos que estoy ocupado salvando el mundo". De modo que hoy le han preguntado a la Ministra Elma Saiz…

Y para completar el círculo la Vicepresidenta María Jesús Montero… ha venido a contarnos que a pesar de no tener presupuestos, no es que NO suponga un problema es que es una virtud. Es que no sabemos ver el enorme mérito la extraordinaria habilidad y destreza que María Jesús Montero al gobernar sin cuentas públicas… Por favor en pie un aplauso para la Vicepresidenta…

El gobierno hace con los españoles lo mismo que la paloma ayer con el Alcalde de Madrid… Así que por favor señor Almeida concluya vd concluya…