Alarma en Europa por la regularización masiva ante la amenaza terrorista

A punto de que entre en vigor la regularización masiva de Pedro Sánchez en el mes de abril, según cálculos del Gobierno, Europa se muestra preocupada por las consecuencias que puede traer para todo el continente. Y es que la Policía advierte de que podría beneficiar a 1,2 millones de personas, más sus familias, que podrían moverse libremente gracias al espacio Schengen. El reto, por tanto, no es sólo para España.

Según desveló Alberto Núñez Feijóo en la reunión previa al Consejo Europeo con sus homólogos, es un asunto que preocupa, especialmente ante la alerta creciente de atentados terroristas que puede traer el desplazamiento de personas por la guerra de Irán. Esto, unido a la falta de control sobre los antecedentes penales de los regularizados, es un caldo de cultivo que pone en riesgo a Europa, aunque los beneficiados deban acreditar su estancia en España antes de 2026.

Pero el efecto llamada ya se ha creado y se produce cuando Europa dirige sus políticas migratorias en sentido contrario a las de Pedro Sánchez. De ahí que el PPE, que incluye a los primeros ministros de Alemania, Chipre o Polonia, haya incluido en una declaración conjunta referencias a este asunto, en respuesta a la petición del PP español.

"Es imprescindible reforzar nuestra seguridad común y desplegar plenamente nuestra diplomacia migratoria, garantizando una gestión ordenada, rigurosa y plenamente alineada con nuestros marcos y procedimientos comunes", recoge el texto, al que ha tenido acceso Libertad Digital. Esto supone un varapalo a la política migratoria del Gobierno.

Feijóo trasladaba a los dirigentes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, que la decisión de Sánchez es una "irresponsabilidad" que llegaba a calificar de "temeridad", con la vista puesta sobre todo en la seguridad.

"Nosotros no la apoyamos", decía, recordando que incluso el Congreso ha votado en contra, al apoyar una propuesta del PP que rechaza la medida pactada entre PSOE y Podemos. Tal y como informó este periódico, la medida contraviene las directrices europeas.

La ministra huye del Congreso

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, no ha comparecido aún en el Congreso de los Diputados para explicar la regularización, que será aprobada en los próximos en Consejo de Ministros, tras el dictamen del Consejo de Estado, todavía pendiente de ser emitido, según ha podido confirmar este periódico.

El Partido Popular ha registrado una petición en el Congreso para que acuda cuanto antes a explicar los detalles de una propuesta que va a tener importantes consecuencias, especialmente para la gestión de los servicios públicos como la sanidad, la vivienda o la educación, que deben gestionar las Comunidades Autónomas sin ayuda económica por parte del Gobierno.

Inyectar más de un millón de inmigrantes en el sistema es todo un desafío para las administraciones públicas, que ya se están viendo saturadas sólo por la consulta de extranjeros para regularizar su situación. El caos es mayúsculo, también para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que lamentan no haber sido consultados y han alertado de las consecuencias.

Sin informe de antecedentes

Entre los mayores riesgos, que no se pida informe de antecedentes penales, servirá con una mera declaración responsable, lo que abre la puerta a conceder papeles a delincuentes, como ha avisado el PP, que califica el proceso de auténtica "chapuza", como ha ocurrido antes con la ley del solo sí es sí, aprobada pese al aviso de la oposición y de los organismos constitucionales.

El dictamen del Consejo de Estado, todavía pendiente, no es vinculante, por lo que el Gobierno puede aprobar la regularización sin tener en cuenta su opinión. Pero sí sirve como guía para conocer las implicaciones jurídicas de semejante medida. El PSOE concedió a Podemos este triunfo para intentar armar una mayoría de cara a los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, el Ejecutivo vuelve a retrasar la presentación de las cuentas públicas escudándose, ahora, en la guerra de Irán y la urgencia de aprobar un paquete de medidas económicas, que se dará a conocer varias semanas después de que estallara el conflicto. Los PGE iban a servir también como trampolín electoral a María Jesús Montero, candidata socialista en Andalucía, y que de momento concurriría sin poder recurrir a ese escaparate para mejorar las encuestas.