El PP deja en el aire su apoyo al decreto de impuestos "hasta leerlo en detalle"

El Partido Popular toma todas las precauciones posibles ante el Gobierno, dada su tendencia a colar iniciativas en decretos que nada tienen que ver con la naturaleza de su cometido. De ahí que, una vez escuchada la comparecencia de Pedro Sánchez, el secretario general, Miguel Tellado, haya evitado confirmar su respaldo a las medidas, calcadas de las que pidió Alberto Núñez Feijóo, por temor a posibles "trampas".

"No respaldaremos el decreto de izquierdas y analizaremos en profundidad el decreto de derechas, pero nuestra confianza en Sánchez es la misma que ha demostrado tener una parte del Gobierno, ninguna". De esta forma, Tellado descartaba su respaldo al decreto sobre los alquileres, exigido por Sumar y que se votará aparte, y dejaba abierta la posibilidad de respaldar el de rebajas de impuestos.

Sin el apoyo del PP, la propuesta decaerá el próximo jueves, cuando está previsto que se debata en el Congreso. Los socios de izquierdas de ERC, Bildu o BNG votarían en contra, por lo que el PSOE necesita, al menos, la abstención del partido de Feijóo, de ahí que Félix Bolaños se lo pidiera anoche a la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, tal y como ha adelantado Libertad Digital. El decreto sobre vivienda no tiene todavía fecha para ser estudiado por el Parlamento.

El show de Sumar

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Tellado ha criticado duramente el "espectáculo" protagonizado este viernes por PSOE y Sumar en el Consejo de Ministros, después del amago de plantón protagonizado por los de Yolanda Díaz, que han retrasado dos horas el inicio de la reunión para presionar en la negociación. Finalmente, apenas lograban la firma de un decreto que entrará en vigor, pero decaerá en el plazo máximo de 30 días, dada la falta de apoyo parlamentario a su convalidación.

"La vicepresidenta de los Óscar y el presidente superhéroe de la paz han protagonizado un duelo a garrotazos", ha ironizado el secretario general del PP, que ha reprochado al Ejecutivo dar "vergüenza a los españoles" y "destrozar la imagen exterior de España". "Después de esto, Sánchez debería acuñar un nuevo lema: No a la guerra en el Consejo de Ministros", ha dicho.

Mientras todavía hablaba el presidente del Gobierno en rueda de prensa, después del Consejo de Ministros, comparecía en otra rueda de prensa en el Congreso el ministro Ernest Urtasun, de Sumar, que ni siquiera esperaba a que Sánchez concluyera su intervención. Por su parte, Yolanda Díaz era excluida de todas las comparecencias públicas y optaba por enviar un vídeo enlatado a los medios.