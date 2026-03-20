El pulso entre PSOE y Sumar fuerza una negociación in extremis en La Moncloa

Estaba previsto que el Consejo de Ministros extraordinario comenzara a las 9:30, pero los ministros de Sumar plantaron al PSOE por el ninguneo de sus propuestas en el plan anticrisis. La negativa a incorporar sus medidas se tradujo en un plantón de dos horas al presidente Pedro Sánchez: no entraron en la sala hasta alcanzar un acuerdo que incluyera el control de márgenes empresariales y la prórroga de los contratos de alquiler durante dos años.

Para capear la crisis, Sánchez optó por dividir el decreto en dos. Una maniobra con la que ha tratado de rebajar al mínimo el alcance del terremoto político. De hecho, llegó a insinuar que esta crisis de Gobierno, la mayor de la legislatura responde más al "salseo" de los medios de comunicación que a un conflicto de fondo, reivindicando que este es el Ejecutivo del "diálogo".

En Sumar se muestran satisfechos, aunque son conscientes de que la parte del decreto relativa a la prórroga de los alquileres carece del respaldo suficiente en la Cámara, por lo que previsiblemente decaerá en la votación.