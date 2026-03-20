El ministro Félix Bolaños llamó anoche al grupo parlamentario del PP, para hablar con su portavoz, Ester Muñoz, y preguntar "qué vamos a hacer con el decreto" de medidas económicas que aprueba el Gobierno este viernes en Consejo de Ministros extraordinario. El Ejecutivo ni siquiera les envió el texto, según trasladan fuentes parlamentarias a Libertad Digital.

"No nos han enviado el texto del decreto pero sí preguntaron qué vamos a hacer", aseguran, avanzando ya que su respuesta será negativa mientras no conozcan el texto completo. "El único decreto que tendría garantizado el sí del Partido Popular es uno en el que recogiera todas nuestras propuestas y ninguna más", aseguran, ante el temor de que el Ejecutivo aproveche para volver a colar un ómnibus, como hizo con las pensiones y la okupación.

Una vez el presidente, Pedro Sánchez, comparezca para dar a conocer las iniciativas previstas, el PP avanza que hará una valoración. Este es el segundo contacto que el Gobierno lleva a cabo, tras la consulta con todos los grupos para pedirles ideas. A día de hoy, no han emitido respuesta a los documentos remitidos, incluido el partido de Feijóo, que desglosó varias medidas para rebajar el IVA a la energía y los carburantes, copiadas ahora por el Gobierno.

El PSOE, en principio, no ha accedido finalmente a las presiones de Sumar para incluir medidas sobre la vivienda encaminadas a permitir la okupación y prohibir los desahucios, a pesar de que el Congreso tumbó su escudo anticrisis por este motivo. De haberse incluido, sería el enésimo intento de colar esta propuesta en un decreto ajeno a su objetivo.

La guerra de Irán ha servido de excusa al Ejecutivo para decir que no presenta los Presupuestos Generales del Estado, por estar "centrado" en afrontar la crisis internacional. Sin embargo, es ya el tercer año que no presentan cuentas públicas, abocando a una legislatura completa sin presupuestos, algo insólito en la democracia española.