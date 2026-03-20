Las falsas amenazas de la extrema izquierda a Sánchez: un divorcio que nunca se cumple

Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa gracias al apoyo de la extrema izquierda encarnada en Sumar, Podemos, IU y los separatistas y proetarras, todos estos partidos han apretado las clavijas al Ejecutivo para sacar rédito a cambio de apoyarle con condiciones. Sin embargo, desde que salieron a la luz todos los escándalos de corrupción del PSOE, los socios han dado un paso más amagando con todo tipo de faroles para romper definitivamente con Sánchez para no verse lastrados electoralmente. Un falso divorcio que nunca termina de cumplirse. El último numerito lo han montado los ministros de Sumar este viernes, que han plantado durante dos horas a Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros para ejercer presión y que acepten sus propuestas.

La mala situación de los socialistas les ha llevado a ser aún más rehenes de sus socios aunque no haya habido consecuencias reales. Se ha visto en asuntos delicados y diferentes como la vivienda, la guerra o la corrupción, pero todos han llegado al mismo puerto, que es ni más ni menos que falsas amenazas para romper el Gobierno y después acatar lo que diga Pedro Sánchez y el PSOE.

Sin ir más lejos, este mismo viernes, los ministros de Sumar han plantado a Sánchez en el Consejo de Ministros para ejercer presión contra el Gobierno. Estas prácticas no son nuevas, las han aplicado desde hace tiempo tanto los partidos de la extrema izquierda como los separatistas y proetarras. Y es que, desde antes de las elecciones del 23-j estas supuestas amenazas no han dejado de verse.

El primer ejemplo, cuando Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y líder de Sumar, le comió la tostada a Podemos en 2023 dejando en jaque a los morados unos meses antes de las elecciones generales. Esto derivó en un polvorín en el Consejo de Ministros por el enfrentamiento entre Sumar y Podemos, después de que Díaz vetara a Irene Montero para entrar en las listas electorales de Sumar. Esta fue la primera vez que Sánchez vio peligrar la coalición de Gobierno debido al fuego cruzado entre sus socios de Gobierno.

Este ambiente guerracivilista en el seno del Ejecutivo derivó en más problemas para Pedro Sánchez, que ha visto cómo sus socios luchan a tumba abierta por no perder votos desde que empezó la nueva legislatura. Es el caso de Podemos o de Junts, el partido de Carles Puigdemont, el fugado de la justicia, que en decenas de ocasiones han apretado la soga al Gobierno pero sin matarlo del todo votando en contra del PSOE o amenazando con acabar definitivamente con el Ejecutivo.

El Triángulo de las Bermudas para Sánchez

El Triángulo de las Bermudas para Pedro Sánchez ha sido la corrupción, la vivienda y los diferentes conflictos bélicos. Estos tres asuntos son el talón de Aquiles para el Gobierno, que ha tenido que confrontar y pelear con sudor y sangre para conseguir el apoyo de sus socios.

Cada vez que ha salido a la luz un escándalo de corrupción del PSOE, los socios han amagado con castigar al Gobierno, sin embargo, después no ha habido represalias reales después de que los dos secretarios de organización socialistas hayan pisado la prisión de Soto del Real.

Otro ejemplo es el de la vivienda, donde principalmente la extrema izquierda ha tenido bronca con Sánchez. De hecho, en enero, fuentes consultadas por Libertad Digital admitieron que nunca habían visto a Sumar "tan cerrados y tan belicistas" por el asunto de la vivienda.

La guerra en Oriente Medio también ha derivado en numeritos entre los socios y el Gobierno. Por ejemplo, el año pasado, Izquierda Unida pidió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Margarita Robles por no anular la compra de munición a Israel. Y ahora con el conflicto desatado en Irán, las disputas ideológicas vuelven a salir a flote con el famoso eslogan ‘no a la guerra’ de por medio.