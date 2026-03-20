Puente se cachondea de la crisis de los cribados y hace bromas sobre los radiólogos ausentes: "Iban en AVE hasta Málaga"

Óscar Puente ha vuelto a generar indignación con un desafortunado comentario en redes sociales. Tras la publicación de La Voz del Sur, que revelaba que: "El jefe de radiólogos avisó meses antes de estallar la crisis de cribados que había 50.000 pruebas colgadas en el Virgen del Rocío, entre TAC o 'ecos'", el ministro respondió con un tono irónico: "Los radiólogos iban en AVE hasta Málaga y por eso no podían hacer los cribados".

Los radiólogos iban en AVE hasta Málaga y por eso no podían hacer los cribados. https://t.co/DSO6FwUVPL — Óscar Puente (@oscar_puente_) March 19, 2026

La respuesta no solo minimiza un problema sanitario grave, sino que se produce en un contexto donde la gestión de Puente está siendo cuestionada por los desastres ferroviarios recientes, incluido el accidente de Adamuz, con 46 víctimas, cuyos hechos aún el ministro no ha aclarado.

El colapso del Virgen del Rocío estaba avisado

El caos en el Hospital Virgen del Rocío no surgió de forma repentina. Según varios documentos internos e informaciones de medios como La Voz del Sur, el jefe de Radiodiagnóstico había alertado desde 2023 sobre la falta de personal.

Un Excel enviado a la gerencia en abril de 2025 mostraba cifras alarmantes: entre enero y octubre se dejaron de realizar 20.400 ecografías, 12.100 TAC, 10.100 resonancias y 6.400 mamografías. En total, cerca de 50.000 pruebas médicas quedaron pendientes, incluyendo las de cribado de cáncer de mama.

Estas alertas fueron ignoradas. Los planes de refuerzo de plantilla propuestos en 2023 fueron rechazados y los servicios centrales no autorizaron contrataciones adicionales. Como resultado, las bajas —muchas por permisos de maternidad o reducciones de jornada— dejaron a la unidad de mama operando con un mínimo de personal, provocando retrasos que superaron el año en algunas pruebas críticas.

Consecuencias directas para las pacientes

El retraso en las pruebas de cribado no fue un simple inconveniente: pacientes que debían ser evaluadas en tres meses esperaron más de un año. Los protocolos internos tampoco contemplaban avisarlas de los retrasos, dejando a miles de mujeres sin información sobre su diagnóstico, un fallo que ha sido ampliamente denunciado por asociaciones como Amama. Cuando la crisis estalló públicamente, la solución fue contratar nuevos radiólogos y técnicos, exactamente las medidas reclamadas desde hacía años.

El comentario de Puente y su referencia al AVE como motivo para que los radiólogos no trabajaran trivializa un colapso que dejó a decenas de miles de pruebas sin realizarse. En paralelo, el ministro ha criticado a los medios de comunicación, mezclando sin aclarar aún la crisis sanitaria con el accidente de Adamuz.