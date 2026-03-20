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Rueda de prensa de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros extraordinario, en directo
Pedro Sánchez ofrece una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario.
20/3/2026 - 13:12
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