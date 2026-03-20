Sumar se rinde y entra en el Consejo de Ministros tras dos horas de 'show'

Tras más de dos horas de retraso, el Consejo de Ministros Extraordinario ha arrancado. Fuentes gubernamentales del sector de Sumar advertían de que, si el PSOE no cedía, mantendrían su negativa a entrar. Sin embargo, y a pesar de que aún no hayan llegado a un acuerdo, los cinco ministros de Sumar han accedido.

Sumar ha dado su brazo a torcer y ha entrado a la reunión tras una negociación personal entre el presidente Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque según fuentes de Sumar, no se ha cerrado un acuerdo y "los últimos flecos" se abordarán en la reunión.

El PSOE ha sorteado esta crisis de Gobierno dividiendo en dos el Real Decreto. Por un lado, el control de márgenes empresariales estará incluido en el decreto de medidas económicas derivadas de la guerra en Irán, con las medidas de rebajas fiscales y también la prohibición al corte de suministros a los hogares vulnerables. El otro decreto estará formado únicamente con la prórroga de dos años los contratos de alquileres. Ambos se aprueban hoy en el Consejo de Ministro y entran en vigor, aunque no se votarán en el Congreso de los Diputados hasta el próximo jueves. Desde Sumar justifican su movimiento señalando que esta mañana tenían sobre la mesa un decreto centrado únicamente en rebajas fiscales, y que ahora incorpora también medidas propias de lo que denominan ‘escudo social’. Así se ha mostrado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en redes sociales.

El Gobierno ha aprobado la prórroga por dos años de los contratos de alquiler y un mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas. Son dos conquistas importantísimas para la mayoría social de nuestro país. — Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 2026-03-20T11:53:39.136Z

Esta escenificación viene después de que el PSOE haya ninguneado las medidas propuestas por los de Yolanda Díaz que exigen que se incluya en el paquete anticrisis una prorroga al tope de los alquileres y un límite de los márgenes empresariales. La comparecencia del presidente Sánchez estaba prevista a las once de la mañana y por ahora no se prevé cuánto se va a retrasar. El PSOE se resiste a incorporar medidas en este ámbito, alegando que necesita el consenso de los grupos parlamentarios, ya que ni Junts ni el PNV estarían dispuestos a respaldarlas.

Una prueba de que el ala socialista del Gobierno conocía el descontento de su socio en el Ejecutivo es que ayer el ministro de Presidencia y responsable de la interlocución con los grupos parlamentarios en las negociaciones, Félix Bolaños, llamó a la portavoz parlamentaria del PP para pedirle su apoyo, ya que el Gobierno no tendría en estos momentos los respaldos necesarios para sacar adelante el real decreto el próximo jueves en el Congreso de los Diputados.

No es la primera vez que el socio minoritario del Gobierno opta por escenificar una crisis para acabar cediendo. Ya ocurrió con el aumento del gasto en defensa, con la política de vivienda y con los casos de corrupción que afectan al ala socialista del Ejecutivo.