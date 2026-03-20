Vox abre un expediente disciplinario a García-Gallardo tras llamar "patético" a Abascal

El Comité de Garantías de Vox ha iniciado un expediente disciplinario contra el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y aún afiliado del partido, Juan García-Gallardo, tras recibir una denuncia de un miembro de la dirección nacional del partido debido a las críticas emitidas por el propio García-Gallardo en los últimos días.

Fuentes del partido han confirmado a EFE que la apertura del expediente ha sido notificada a media mañana, poco después de que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, mostrara su apoyo a la expulsión de García-Gallardo. Garriga ha calificado sus comentarios como "calumnias" y "auténticas animaladas" y ha confirmado la apertura formal del procedimiento disciplinario.

La polémica ha surgido después de que García-Gallardo calificara de "patético" al líder de Vox, Santiago Abascal, denunciando que este había instado a cargos del partido a atacarlo a través de redes sociales.

José Ángel Antelo, Ortega-Smith y ahora García-Gallardo

García-Gallardo tiene ahora un plazo de 10 días para presentar alegaciones ante el Comité de Garantías, que podrá culminar en su expulsión si se determina que no ha cumplido con las obligaciones estatutarias como afiliado del partido.

Este expediente se suma a otros recientes procedimientos disciplinarios dentro de Vox, como los abiertos anteriormente contra el diputado y exportavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, ya expulsado, y contra el exportavoz en Murcia, José Ángel Antelo.

En declaraciones a los medios en el Saló de l'Ensenyament de Barcelona, Ignacio Garriga ha asegurado que la actitud de García-Gallardo "va a comportar la apertura de un expediente" y ha expresado su expectativa de que finalmente sea expulsado. Además, ha vinculado estos movimientos internos con intentos externos de "descabalgar" a Vox, atribuyéndolos tanto a la sede del PP en la calle Génova de Madrid como a determinados medios de comunicación.

Garriga también ha relacionado la situación con las negociaciones que mantienen Vox y PP para la formación de gobiernos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.