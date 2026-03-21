Junts aboga por el trumpismo en Cuba y niega a la isla el derecho a la autodeterminación

Los estrategas de Junts per Catalunya (JxCat), el partido del todavía prófugo Carles Puigdemont, han decidido asumir los postulados internacionales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus planes para Cuba. Así, señala que la isla no puede ejercer la "autodeterminación soberana" porque los cubanos están sometidos a un "régimen antidemocrático".

Semejante descubrimiento de los golpistas catalanes les ha llevado a presentar una proposición no de ley en el Congreso para que la Comisión de Exteriores debata sobre la situación de Cuba y la necesidad de impulsar "internacionalmente" un "proceso democratizador", según difunde la agencia Europa Press.

El partido, que trata de frenar el auge de Aliança Catalana copiando algunas de las líneas maestras de la acción política de Sílvia Orriols, asegura en su proposición que el 89% de las familias de Cuba padece pobreza extrema, el 78% se muestra partidaria de emigrar cuando tenga la oportunidad y un 92% desaprueba la gestión gubernamental. También denuncian en Junts que el régimen comunista "vulnera de forma continuada los derechos civiles y políticos", razón por la que juzgan "imposible" el ejercicio de "la autodeterminación soberana de Cuba y, por extensión, de la población cubana".

Críticas al régimen comunista

"Cuba malvive, desde hace años, gobernada por un régimen antidemocrático que aboca a la inmensa mayoría de la población a una cotidianidad sin legalidad democrática, con la conculcación constante de los derechos humanos --de forma acentuada, los derechos civiles y políticos--, a la vez que el acceso a cuotas básicas de bienestar resulta inimaginable para el conjunto de los cubanos, exceptuando élites políticas determinadas", sostiene el texto de la proposición.

El partido separatista catalán insta al Congreso a "manifestar públicamente la necesidad de un proceso democratizador" en Cuba y que se "impulse internacionalmente para que se ponga fin a una dictadura que ha llevado a los cubanos hasta un límite en el que ni siquiera pueden garantizar los mínimos para la supervivencia en su día a día", ni "el ejercicio de sus derechos elementales".

Junts pretende tener arte y parte en el fin de la tiranía castrista, ya que plantea que en el proceso democratizador internacional participen las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y continentales americanas, la Unión Europea y los países europeos con vinculación histórica con Cuba, entre los que incluyen a Cataluña aunque no sea ningún país sino una región de España.