Moncloa encumbra al ministro Carlos Cuerpo en plena salida de María Jesús Montero

María Jesús Montero será llamada a las urnas en Andalucía en un horizonte cercano, donde se perfila como la gran apuesta del partido para disputar el liderazgo autonómico del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla tras varios batacazos electorales en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Su marcha deja, sin embargo, un vacío inmediato en el área de Hacienda por el que ya se empieza a alimentar las sospechas de quién podrá ser su sucesor. En paralelo, el protagonismo del ministro de Economía Carlos Cuerpo se dispara dentro del Ejecutivo.

Su papel empieza a dejar de ser meramente técnico para convertirse en claramente político, con un respaldo cada vez más explícito en el entorno de Moncloa. "Es un magnífico político para ahora y para el futuro", aseguran fuentes gubernamentales que reflejan una apuesta clara por su continuidad y ascenso en el Ejecutivo para quien fue la mano derecha de Nadia Calviño.

Sin embargo, en el seno del Ejecutivo no todos comparten la idea de unificar los ministerios de Economía y Hacienda en un único "superministerio", similar al que encabeza el ministro Félix Bolaños al frente de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. No obstante, conviene tener en cuenta que, dado que el presidente es partidario de agotar la legislatura y que en apenas un año se celebrarán elecciones, la eventual reorganización solo requeriría la implicación del sustituto de Montero durante un año.

Queda también por definir quién asumiría el papel de mano derecha del presidente en el cargo de la vicepresidencia segunda del Gobierno. En cualquier caso, con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023 y sin intención de presentarlos a corto plazo, incumpliendo con la Constitución, fuentes de Hacienda aseguran que el proyecto "está encarrilado", lo que implicaría que quien releve a Montero se haría cargo de la cartera con buena parte del trabajo ya avanzado.