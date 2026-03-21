Sumar reivindica su 'performance' absurda: "Ayer fue un día importante, compañeros"

Los cinco ministros de Sumar montaron una performance absurda este viernes, negándose en un principio a entrar al Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas por la guerra contra Irán ante la negativa del PSOE a incluir, por ejemplo, la prórroga del tope a los alquileres.

Tras más horas de numerito, Sumar dio su brazo a torcer y entró a la reunión, en la que se llegó a un acuerdo: articular dos decretos, uno con las medidas centradas en el núcleo que defendían los socialistas y otro texto que recogerá las medidas relativas a la Vivienda.

Por ello, este sábado, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha reivindicado la astracanada y ha presumido de que, sin ellos en el Ejecutivo, lo que se produce son "giros a la derecha", "políticas a favor de los caseros", "rebajas fiscales" y "regalos a Repsol".

Hernández ha trasladado sus impresiones durante su intervención inicial en la reunión del Grupo Coordinador, el máximo órgano de dirección del partido, para defender la presunta firmeza de los cinco ministros de Sumar.

"Ayer fue un día importante compañeros. Ayer fue el día en que Sumar, a través de sus cinco ministerios, le dijo al PSOE: 'Así no'. Que a su decreto de rebajas fiscales para hacerle guiños a la derecha le faltaba Gobierno, le faltaba coalición y le faltaba progreso. Es decir, le faltaba Sumar", ha declarado Hernández.

La dirigente ha insistido en que la presencia de Sumar en el Ejecutivo es garantía de políticas de izquierda y, rozando el servilismo, ha agradecido a todos los ministros del espacio –Mónica García, Sira Rego, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Yolanda Díaz– "lo que consiguieron", al demostrar que para esto "merece la pena" estar en el Ejecutivo porque la gente les votó para pelear "cada batalla con honestidad y con responsabilidad".