El 'vía crucis judicial' de Pedro Sánchez que ahoga al PSOE antes de las andaluzas

El próximo 1 de abril declarará ante el juez Peinado la mujer del presidente, Begoña Gómez. Será sólo la primera cita de una larga ristra de procedimientos judiciales que han quedado en suspenso mientras avanzaba el ciclo electoral, con Castilla y León como penúltima parada, pero que se retoman ahora, antes de las andaluzas.

Apenas seis días después de que comparezca Begoña Gómez, el próximo siete de abril, dará comienzo el juicio oral contra José Luis Ábalos y Koldo García, ambos en prisión. Un proceso que se prolongará durante todo el mes de abril, es decir, coincidiendo con la precampaña en Andalucía, donde Juanma Moreno baraja convocar comicios el próximo 31 de mayo, antes de la visita del Papa y el Mundial.

El mes de mayo también viene cargado de problemas: a la falta de Presupuestos Generales del Estado, la minoría parlamentaria y el choque con Sumar que se vivió el pasado viernes, se sumará el juicio oral contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que ya fue sentenciado en las urnas cuando se celebraron las elecciones extremeñas el pasado mes de diciembre.

El candidato del PSOE elegido, Miguel Ángel Gallardo, acabó dimitiendo por el mal resultado, en el que influyó que estaba imputado en la causa. A este batacazo se sumó después el de Aragón, con la ministra sanchista Pilar Alegría como candidata, sufriendo otro duro varapalo electoral. La prueba de que la imagen del presidente contamina a sus candidatos es que en CyL salieron bien parados porque el aspirante era un desconocido.

Montero, en el alambre

En Andalucía, se enfrenta a las urnas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que las encuestas dan un muy mal resultado, hasta el punto de que conservará su escaño para guardarse las espaldas. Vox podría superar al PSOE en varias provincias, incluso empatar en porcentaje a nivel autonómico, lo que sería un duro golpe para los socialistas, que buscan ya sólo consuelo en la posibilidad de que el PP pierda la absoluta.

Las tres citas judiciales que asedian a Sánchez tendrán lugar después de que la Fiscalía Europea haya abierto también una investigación por malversación de fondos públicos en la vía del accidente de Adamuz, a lo que se suma que la investigación europea sobre el apagón señala a Red Eléctrica y el mix energético ordenado, que se llevó a cabo con un exceso de renovables. Ambos casos acorralan al Gobierno.

Todo esto lleva al PP a hablar de un Gobierno en "fallo multiorgánico", "acorralado por la corrupción" y "noqueado por los resultados electorales", dijo el secretario general, Miguel Tellado, en rueda de prensa desde la sede de la calle Génova, donde le reprochó también la falta de PGE.

Tellado compareció para criticar el "espectáculo" protagonizado por el PSOE y Sumar, que amagó con dar plantón a Sánchez en el Consejo de Ministros extraordinario, pero acabó aceptando sus condiciones, colando apenas un decreto aparte sobre vivienda que no tiene garantizados los apoyos parlamentarios y, previsiblemente, decaerá.