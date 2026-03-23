Detrás de las cámaras del programa especial de La Noche de Cuesta en La Coruña

La Noche de Cuesta se desplazó a tierras gallegas para celebrar un programa muy especial desde La Coruña. En un momento donde la libertad de prensa se ve constantemente amenazada por las presiones del Ejecutivo y su entorno, ver a Carlos Cuesta y su equipo de esRadio a pie de calle en La Coruña es un soplo de aire fresco para quienes buscan un análisis político veraz y sin cortapisas.

En el vídeo resumen con el making-of del programa es posible ver desde los ajustes de última hora en la iluminación hasta las pruebas de sonido que garantizan que el mensaje de libertad llegue nítido a todos los rincones de España, cada detalle cuenta.

En el corazón de La Coruña, la movilización ciudadana fue palpable y emocionante. El público gallego acudió en masa para arropar a Carlos Cuesta y a todo su equipo, demostrando que existe una España que no se resigna y que valora la independencia mediática por encima del sectarismo oficialista imperante en otros medios.