El PP se querella contra Tezanos por "manipular el CIS" para "influir" en las urnas

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que su partido va a presentar una querella contra el director del CIS, José Félix Tezanos, por intentar "inflar" y "beneficiar" al PSOE para favorecer a Pedro Sánchez. Según ha denunciado, el objetivo es "alterar" la voluntad de los ciudadanos y, con ello, "influir" en los resultados de las urnas.

Según ha avanzado, el PP presentará una querella contra Tezanos por los indicios que existen de posible delito electoral por la "vulneración" de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en sus artículos 49 y 145. Este último recoge "sanciones penales para quienes infrinjan la normativa vigente en materia de encuestas electorales", con penas de prisión de 3 meses a un año, posible inhabilitación y multas.

"Cuando hablamos del CIS no hablamos de demoscopia, hablamos de manipulación y ante ello acudimos a la Justicia", ha declarado Gamarra, que considera que debe haber no solo responsabilidades políticas sino también penales contra el "activista" Tezanos, especialmente después de las elecciones de Castilla y León, que tumbaron la previsión del CIS.

Gamarra ha denunciado, en rueda de prensa, que se trata de una "utilización partidista" de este organismo "a favor" de Pedro Sánchez y ha subrayado que debe tener "consecuencias" porque los sondeos de Tezanos, ha dicho, pretenden "fallar" de forma "deliberada" para "anular la voluntad de los electores". "Y eso es estar al servicio de Sánchez", ha añadido.

El PP acusa a Tezanos de utilizar "recursos públicos para manipular y dirigir la opinión pública", algo que, según ha dicho, afecta a la libre formación del voto de los ciudadanos, recordando que la asignación anual ha pasado de 8 a 16 millones de euros.