El Campo de Gibraltar acumula 244 ataques de narcos a Policía y Guardia Civil desde que gobierna Sánchez

El narcotráfico campa a sus anchas por España y los perjudicados directos son los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, desprotegidos por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, acumulan 244 ataques desde que Pedro Sánchez gobierna en operaciones contra el narco en el marco del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que abarca a todas las provincias de la costa andaluza y Sevilla.

En una respuesta parlamentaria que se ha visto obligado a dar, el Gobierno de Pedro Sánchez reconoce que desde el año 2018 hasta noviembre de 2023 este Plan ha dejado un balance "de 244 incidentes hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con motivo de sus actuaciones frente a grupos o redes criminales", sin precisar la gravedad de estos incidentes.

El dato lo ha facilitado en respuesta al Partido Popular, que quería saber el número de incidentes con uso de armas de fuego contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las medidas de protección que se facilitan actualmente a estas unidades, después de incidentes como el ocurrido en Isla Mayor —Sevilla— con un agente herido de gravedad por un disparo o el asesinato de dos agentes en Barbate, arrollados por una narcolancha.

En paralelo, el Plan Especial del Campo de Gibraltar ha dejado un balance hasta ahora de más de 47.800 operaciones en las que se ha intervenido 2,2 millones de kilos de droga —el 85% hachís—, así como 3.100 armas de fuego o más de 2.000 embarcaciones o dos millones de litros de gasolina.

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha defendido que la inversión acumulada con cargo a la Secretaría de Estado de Seguridad supera los 75,5 millones desde que se lanzó este Plan en el Campo de Gibraltar con el cambio de Gobierno en 2018. En paralelo, tuvo también lugar el desmantelamiento de OCON Sur, por sorpresa y sin previo aviso, en septiembre de 2022.

Mientras el problema del narcotráfico en España no es resuelto por Marlaska, los sindicatos policiales siguen reclamando medidas de protección como el reconocimiento de la profesión de riesgo para hacer frente al aumento de las agresiones que sufren los agentes en el desempeño de sus funciones.