El Consejo de Estado hiere de muerte el registro horario de Yolanda Díaz

El Consejo de Estado ha emitido un dictamen contrario al proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo para reforzar el registro de la jornada laboral, al considerar que los cambios planteados no pueden aprobarse mediante esta vía normativa.

Según fuentes del organismo consultivo, la decisión se adoptó el pasado jueves en la reunión de su Comisión Permanente. El dictamen llega después de que el Ministerio de Economía remitiera dos informes desfavorables, en los que cuestionaba tanto la puesta en marcha de la norma como, en un primer momento, su encaje legal.

Objeciones a la vía del real decreto

El principal argumento del Consejo de Estado coincide con el expuesto previamente por Economía: los cambios en el registro de jornada no deberían aprobarse mediante un real decreto, sino a través de una norma con rango de ley. Este proyecto había sido impulsado por el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, tras la caída en el Congreso de la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Como alternativa, el Gobierno optó por tramitar por vía urgente este decreto, aprobado en septiembre por el Consejo de Ministros. El dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, pero tiene relevancia jurídica y puede facilitar la presentación de recursos ante los tribunales, como ya han anunciado organizaciones empresariales en caso de que la norma siga adelante.

El Ministerio de Economía, que encabeza Carlos Cuerpo, emitió dos informes negativos, uno en diciembre y otro a comienzos de febrero, dentro del procedimiento previo al dictamen del Consejo de Estado. En el primero de ellos, desde el ministerio se cuestionaba incluso la "adecuación del proyecto de real decreto al principio de jerarquía normativa", es decir, su validez legal como instrumento para introducir estos cambios.

En el segundo informe, Economía mantuvo sus objeciones sobre el contenido de la norma, aunque eliminó las dudas expresas sobre su encaje jurídico. Desde el ministerio enmarcan ambos documentos en el "procedimiento legislativo habitual".

El desacuerdo entre Trabajo y Economía

El rechazo del Consejo de Estado se produce en un contexto de discrepancias entre los ministerios de Trabajo y Economía. Desde el Ministerio de Trabajo consideran que el registro de jornada es un instrumento necesario para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.

En este sentido, defienden que la medida busca evitar que las empresas que incumplen los horarios compitan en condiciones desiguales y asegurar el pago de las horas extraordinarias.

Por su parte, desde el Ministerio de Economía sostienen que respalda el objetivo de la norma, especialmente en lo relativo a la digitalización y trazabilidad del registro horario, pero rechaza su aplicación en los términos en los que se plantean.

Cambios previstos en el registro horario

El proyecto de real decreto pretende endurecer el control del registro diario de jornada y facilitar su supervisión por parte de la Inspección de Trabajo, e incluye la posibilidad de acceso en tiempo real a los datos. Esta iniciativa forma parte de los compromisos del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, junto con la reducción de la jornada laboral. Según el Ministerio de Trabajo, la medida busca combatir las horas extraordinarias no declaradas.

Propuestas de Economía: plazos y excepciones

Entre las principales objeciones de Economía figura la necesidad de establecer un período transitorio más amplio, de hasta un año, frente a los 20 días que se contemplan en el decreto.

Además, plantea que se introduzcan excepciones para sectores con características específicas, como el campo, el transporte o la construcción, donde considera que la aplicación del sistema general podría resultar difícil. También propone un enfoque similar al aplicado en el empleo doméstico, donde se han flexibilizado las exigencias del registro horario.