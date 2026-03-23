El PP ganaría la elecciones y mantiene una ventaja amplia sobre el PSOE, a pesar de que los socialistas experimentan su subida más fuerte desde finales de 2024, según la encuesta de SocioMétrica que publica El Español. Los populares tendrían un 31,9% de los votos, dos décimas menos que en febrero y los mismos 140 diputados que en el sondeo de ese mes.

El PSOE es el gran beneficiado de este sondeo: logra ganar 1,5 puntos en un mes, si bien todavía está en el 26,5%, es decir, cinco puntos por debajo de los de Feijóo. Los socialistas no experimentaban una subida tan fuerte desde diciembre de 2024, si bien han experimentado crecimientos similares en abril o en agosto del año pasado. La subida –y las bajadas de los demás– resultan extremadamente rentables para los socialistas en cuando a escaños se refiere: ganan 10 pasando de 98 a 108. Hay que tener en cuenta también que los de Sánchez estaban, según las encuestas de SocioMétrica, en mínimos de toda la legislatura.

Por su parte, Vox experimenta la primera bajada en la serie de encuestas de SocioMétrica desde abril del año pasado. El cambio de tendencia es, eso sí, más significativo que la caída: sólo pierde cuatro décimas para quedarse en el 18%. Eso sí, esas cuatro décimas le cuestan a los de Abascal otros tantos escaños, pues pasaría de 66 a 62.

La mejora de los socialistas es la única buena noticia para la izquierda, ya que tanto Sumar como Podemos caen y están en porcentajes mínimos. Los primeros se dejan seis décimas para quedarse en el 6,6%, prácticamente la mitad de lo que tuvieron en las elecciones de 2023. Tendrían 9 diputados, un tercio de los que tienen ahora y dos menos que en febrero.

Y en el caso del partido morado la situación es todavía más deprimente: pierde las mismas seis décimas pero su resultado cae hasta un pírrico 3,3%, con el que tendría tres diputados, uno menos que hace un mes y también que los que tiene ahora.

Así las cosas, pese a la subida del PSOE una hipotética mayoría de investidura para Feijóo seguiría por encima de los 200 diputados, concretamente en 203, si tenemos en cuenta los 140 del PP, los 62 de Vox y el de UPN. Mientras, en porcentaje de voto los dos partidos, UPN y SALF estarían en el 52,6%.

Por su parte, el bloque del Gobierno se queda a todo un mundo: el PSOE y Sumar no llegan ni a los 121 escaños que tuvieron los socialistas en las pasadas elecciones, ni siquiera contando con los tres de Podemos lo logran, pues se quedarían en 120.