El espectáculo vivido el pasado viernes en La Moncloa, cuando los cinco ministros de Sumar decidieron plantar durante dos horas al presidente del Gobierno por no incluir en el paquete anticrisis sus propuestas en vivienda, la prórroga del precio de los alquileres y los límites a los márgenes empresariales, ha sido calificado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como una "batalla pequeña", asegurando que "no fue tan grave la cosa" porque lo importante es que las medidas están en vigor. Aunque no por mucho tiempo.

En el Gobierno ya dan por hecho que el decreto, que solo incluye la prórroga del precio de los alquileres, será tumbado en el Congreso al carecer de apoyos suficientes. Por ello, la ministra de Trabajo ha instado a los inquilinos a aprovechar la ventaja que ofrece su entrada en vigor inmediata, mientras el Ejecutivo intenta retrasar al máximo su votación ya que el Congreso dispone de 30 días desde su promulgación para convalidar o derogar un real decreto-ley. "En 30 días salvaremos a muchos seres humanos", ha dicho Díaz en una entrevista en RNE.

"Si las tres derechas lo quieren tumbar, que lo tumben", ha afirmado con rotundidad, para añadir que la caída del decreto en el Congreso "no es responsabilidad del Gobierno de España". "Si después las tres derechas deciden golpear a la gente que necesita hoy un arrendamiento, que lo expliquen", ha aseverado.

"Lo que queríamos es que entrase en vigor, esto es lo que queríamos, lo único, por una cuestión táctica", ha explicado la vicepresidenta segunda, que llevó al límite la negociación con el ala socialista del Gobierno y ha asegurado que el Ejecutivo "no se apoya nada en Junts", pese a que en todas las votaciones parlamentarias están pendientes de su sentido del voto.

Por su parte, en la televisión pública, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha optado por un tono más prudente sobre la capacidad del Gobierno para marcar la agenda parlamentaria a través de la Mesa del Congreso, presidida por la socialista Francina Armengol. "Dependerá de la agenda que se establezca en la Mesa de Congreso para su convalidación", ha señalado, en un contexto en el que el Ejecutivo apurará al máximo la vigencia de una medida que no cuenta con el respaldo suficiente en la Cámara.