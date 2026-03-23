Zapatero se reafirma sobre Delcy Rodríguez: "Soy amigo personal y sé muy bien lo que me han apoyado"

En una breve pero reveladora respuesta en los micrófonos de Onda Cero, el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, vuelve a poner de manifiesto su cercanía con la dictadura venezolana. Al ser preguntado por Carlos Alsina sobre su relación con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, piezas fundamentales en el engranaje de represión del régimen de Nicolás Maduro, Zapatero no solo no oculta su vínculo, sino que presume de una "amistad personal" que califica de incondicional. Esta actitud, impropia de quien fuera el máximo representante de una democracia europea como la española.

Bajo la excusa de una supuesta labor humanitaria. Zapatero argumenta que su amistad le ha permitido mediar en la liberación de presos.

El 'misterioso' pagador de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este lunes que la consultora Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez, detenido en el marco del caso Plus Ultra, haya sido su principal pagador durante varios años. El expresidente ha asegurado que su principal fuente de ingresos es otra y que ha tenido relaciones con más consultoras, pero ha rechazado decir los nombres: "Permíteme que eso esté en la esfera de mi privacidad".

En una entrevista en Onda Cero, Zapatero ha asegurado que le parece "muy extraño" que le hicieran una fotografía con su amigo Julio Martínez días antes de su detención. "Todo parece indicar que se sabía, quién hace el seguimiento, que eso se iba a producir. Sería una casualidad extraordinaria que tres días antes de una detención se hiciera un reportaje y un seguimiento a alguien que está con un expresidente del Gobierno corriendo. Este es un dato muy extraño. No ha pasado nunca en la historia", ha afirmado.

José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho no sospechar quién realizó esas fotografías en las que sale junto a su amigo Martínez en el Monte del Pardo (Madrid) y asegura que tampoco se ha interesado por ello: "Soy tan respetuoso que no he preguntado a nadie. Y le puedo asegurar: tengo una buena relación con el ministro del Interior y con el director general de la Policía, pero no les he preguntado, por respeto y porque me parecía que no procedía".