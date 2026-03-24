Abascal viaja a Hungría y se derrite con Orban: "Es uno de los mejores políticos de este siglo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha viajado a Budapest para mostrar su apoyo total al primer ministro húngaro, Viktor Orban, de cara a las próximas elecciones generales que se celebrarán en el país centroeuropeo el próximo 12 de abril. Durante su intervención en un multitudinario acto organizado por la alianza Patriotas por Europa, el dirigente español ha erigido al mandatario local como un dique de contención frente a las políticas impuestas desde las instituciones comunitarias.

El viaje de Abascal se enmarca dentro de una visita de otros líderes europeos de partidos de derecha alternativa del grupo de Patriotas por Europa, que han viajado para mostrar su apoyo a Orbán, ante las elecciones del próximo mes de abril, en las que por primera vez se puede enfrentar a una derrota electoral después de 16 años gobernando con mayoría absoluta.

En esta Primera Asamblea de Patriotas, como se ha llamado el encuentro, han participado Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional de Francia; Matteo Salvini, jefe de la Liga de Italia, o el propio Abascal.

"El protector de Europa"

"Viktor Orban es el auténtico protector de Europa y por eso estas no son solo vuestras elecciones, también son nuestras elecciones", ha proclamado el líder de Vox en su intervención. Además, ha dicho que el húngaro es perseguido por el resto de líderes europeos: "Todos se han confabulado contra él", ha dicho, "porque es también una forma de acabar con la alternativa de éxito que cada vez tiene más espacio y más fuerza en todo el continente europeo".

La catarata de elogios ha seguido llamando a Orban "un hombre valiente" y señalándole como "uno de los mejores políticos de este siglo". Además, ha asegurado que "ha puesto a Hungría en el centro del mundo" y que "nunca decepciona". Finalmente, en su breve intervención de poco más de cinco minutos se ha mostrado "agradecido por la cantidad de veces" que el líder húngaro y su partido "han protegido a todas nuestras naciones frenando en el Consejo Europeo" de los "disparates de la Comisión Europea".

Abascal ha aprovechado también la tribuna internacional para lanzar críticas contra Pedro Sánchez, contraponiendo a la seguridad que se respira en las ciudades del país centroeuropeo con la situación que, a su juicio, atraviesa España debido a las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de coalición.

"Hoy vuestras calles seguras son la envidia de toda Europa, mientras que las calles españolas, por ejemplo, cada vez son más inseguras porque el presidente ha decidido legalizar a más de medio millón de inmigrantes ilegales", ha denunciado. En este sentido, ha defendido la necesidad de recuperar una Europa donde las naciones sean soberanas y puedan cooperar libremente sin someterse a dictados externos.

El discurso también ha incluido reproches directos hacia la Unión Europea y sus actuales estructuras de poder. Abascal ha censurado a los burócratas de Bruselas, a quienes ha acusado de amenazar a los diferentes Estados miembros con la retirada de fondos comunitarios si los gobiernos nacionales no abren sus fronteras de par en par ante la llegada masiva de extranjeros.

Asimismo, ha puesto el foco en la agenda medioambiental impulsada desde las instituciones europeas, refiriéndose a ella como "fanatismo verde" y "fanatismo climático". Según el líder político español, esta deriva ideológica está causando graves perjuicios al tejido productivo, hasta el punto de que arruina al campo y a la industria en todo el continente.

Hungría se prepara para una cita electoral decisiva tras dieciséis años de mayorías absolutas ininterrumpidas por parte de Orbán. Los sondeos recientes apuntan a un escenario ajustado frente a la formación opositora Tisza.

En este contexto de máxima expectación, el partido gobernante ha redoblado sus esfuerzos de movilización con la celebración del congreso CPAC y este encuentro de alianzas internacionales, buscando consolidar su proyecto frente a las alternativas.