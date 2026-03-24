Bronca en el separatismo: Junts acusa a ERC de haber frenado el golpe de Estado y la independencia

Unas declaraciones del exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados Joan Tardà han provocado un vivo debate en la red social X entre Míriam Nogueras y Gabriel Rufián y en el que participan también miembros de la candidatura conjunta que montaron convergentes y republicanos en 2015 para activar la asonada separatista.

Según Tardá, esa lista con el partido que entonces se llamaba Convergència y ha mutado en Junts per Catalunya "fue un sapo que se tuvo que tragar Esquerra para que la burguesía catalana no se desentendiera del procés". Esas palabras fueron replicadas inmediatamente por Germà Bel, un economista que fue alto cargo en los Gobiernos de Felipe González, después se acercó a Convergència y acabó asumiendo las tesis separatistas. A modo de recompensa por su recorrido ideológico se le nombró cabeza de lista por Tarragona de Junts pel sí, la coalición que remató la rebelión independentista.

Bel ha acusado a ERC de haber traicionado a la causa independentista y de haber echado el "freno de mano" en octubre de 2017. Lo ha dicho así en X: "¿Os queda alguna duda, aún, de quién puso el freno de mano en 2017? Sí. Los que iban a regañadientes, y os (nos) estuvieron engañando un montón de tiempo. ¡Qué cara más dura! (Ahora, tampoco ninguna sorpresa; que ya somos mayorcitos)".

Us en queda cap dubte, encara, de qui va posar el fre de ma a 2017?

Si. Els que anaven a contracor, i us (ens) van estar enganyant un munt de temps.

Quina cara més dura! (Ara, tampoc cap sorpresa; que ja som grandets) https://t.co/AOdP7HMYaG — (((Germà Bel))) XY CIS + Gen-Tap (@gebelque) March 23, 2026

Bel llegó a pedir a los hoteles que alojaban a los policías nacionales y guardias civiles enviados a Cataluña a frenar el golpe que no los aceptaran invocando el derecho de admisión y que "no suelen aceptar animales". Dolido aún por el fracaso del procés, Bel no está en política pero no pudo reprimir la indignación ante las consideraciones de Tardà.

Quien tampoco se ha reprimido es Lluís Llach, que ha retuiteado las declaraciones de Tardà al digital independentista El Nacional con un escueto "San Antonio glorioso". También quien fuera consejero de Interior con Quim Torra, Miquel Buch, se ha manifestado contra el exdiputado republicano. Según Buch, "cuando se quiere imponer una ideología a la libertad y la independencia se llaman estos disparates sectarios y autoritarios". Buch fue quién le puso escolta de los Mossos a Puigdemont. Condenado a cuatro años de cárcel por esa causa, es uno de los beneficiarios de la amnistía. Buch se dedica ahora a denunciar restaurantes que no tienen la carta en catalán o cuyo personal no entiende el catalán.

Quan es vol imposar una ideologia a la llibertat i la independència es diuen aquests disbarats sectaris i autoritaris. https://t.co/1DREuwWmc4 — Miquel Buch (@MiquelBuch) March 22, 2026

Nogueras llama "malparidos" a Rufián y Tardà

En el cruce de acusaciones también ha intervenido la portavoz de Puigdemont en el Congreso, Míriam Nogueras, que tras retuitear las declaraciones de Tardà decía lo siguiente: "El 'mundo' de la política es duro (lleno de malparidos, vaya). Y durante estos años lo que más he aprendido a valorar es la lealtad (en el país, a los ciudadanos y a los compañeros), la verdad, la coherencia, el compromiso, currar fuerte y la tranquilidad de que cuando no seas necesario, regresas de dónde has venido y no pasa nada. ¡Ah! Y vivir en el siglo actual y no en el pasado… Exactamente todo lo contrario de lo que él (en alusión a Tardà), Rufián y otros representan".

El "món" de la política és dur (ple de malparits, vaja).

I durant aquests anys el que més he après a valorar és la lleialtat (al país, als ciutadans i als companys), la veritat, la coherència, el compromís, pencar fort i la tranquil·litat que quan no siguis necessari, tornes d’on… https://t.co/kUOfVwOV8j — Miriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) March 22, 2026

Respuesta de Rufián

Por alusiones Rufián ha contestado a Nogueras recordando que la portavoz de Junts en Madrid participó en un curso de Defensa con altos cargos del Ejército y la Guardia Civil. El mensaje de Rufián incluye una fotografía de Nogueras flanqueada por dos mandos de la Armada. En la imagen se aprecia que la mascarilla de Nogueras lleva un símbolo independentista. También le reprocha Rufián que Junts vote junto al PP y Vox contra el tope a los alquileres.

Las cuentas pendientes entre "juntaires" y republicanos provocan de manera recurrente esta clase de enfrentamientos en las redes sociales. Con el tiempo ha trascendido que los dirigentes de ERC y los de Junts encarcelados no se dirigían la palabra en prisión o que Puigdemont y Junqueras estuvieron años sin hablarse después del golpe y que las fotos juntos en Waterloo son pura pamema en el marco de una relación de absoluto desprecio mutuo.