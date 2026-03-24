El Gobierno camufla medidas electoralistas en el decreto de Irán para suplir la falta de PGE

El Gobierno pretende aprovechar el real decreto de medidas económicas por la guerra de Irán para colar otro tipo de iniciativas que le permitan suplir su falta de mayoría parlamentaria. El texto publicado en el BOE incluye una modificación de los PGE para acabar con limitaciones de crédito, pagar pensiones mínimas y no contributivas, además del ingreso mínimo vital.

En total, hasta un 70% de las medidas son de carácter estructural, y permanecerían en el tiempo con el aval del PP (en caso de que decida respaldar el decreto), una vez decaigan las iniciativas urgentes que tienen que ver con la guerra de Irán, y que apenas representan un 30% del paquete anunciado.

Especialmente grave es la modificación de los PGE que levanta las restricciones al crédito en varias partidas presupuestarias que permitirían, por ejemplo, aumentar el gasto social, lo que faculta al Ejecutivo a destinar dinero público a iniciativas de carácter electoral, precisamente a las puertas de las elecciones andaluzas, y sin pasar por el Congreso. Según el texto publicado en el BOE, en la disposición final duodécima se modifica la ley de PGE de 2023 para añadir un apartado que queda redactado así:

"Durante la vigencia de estos presupuestos, no serán de aplicación las limitaciones contenidas en el artículo 50 de la ley 47/2023, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, resultando de aplicación lo preceptuado en el artículo 59 de la misma ley respecto de la financiación de las ampliaciones de crédito que afecten a las aplicaciones presupuestarias a las que se refiere el Anexo II. Segundo. Dieciséis. c), d), e) y f) así como a las que afecten a la sección 07 de Clases Pasivas y a las cuotas de la Seguridad Social, subconcepto 160.00, en el Presupuesto del Estado".

El PP sospecha que de esta forma el Ejecutivo podría intentar colar medidas con la vista puesta en mejorar los resultados que auguran las encuestas para María Jesús Montero, a la que podría superar Vox en varias provincias donde el PSOE pasaría a ser la tercera fuerza política. Las encuestas prevén un batacazo para la todavía ministra de Hacienda en estos comicios que Juanma Moreno ha adelantado al 17 de mayo.

Pensiones e IMV

Además, el real decreto modifica varios créditos para financiar los complementos de pensiones mínimas, las prestaciones no contributivas y el ingreso mínimo vital. Estas medidas se suman a la defensa de las energías verdes, frente a las nucleares, que recoge el decreto, y que provocan recelos en el PP, donde defienden la continuidad de las centrales como la de Almaraz.

El texto recoge en concreto que: "Se modifica el Anexo II Créditos Ampliables, añadiendo los siguientes supuestos al Apartado Segundo 'Aplicables a las secciones y programas que se indican' punto Dieciséis. En la Sección 32, 'Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones':

c) El crédito 32.02.000X.423 'Aportación del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social'.

d) El crédito 32.02.000X.420.03 'Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la leyes 26/1990, de 20 de diciembre y 35/2007, de 15 de noviembre. Protección familiar, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores'.

e) El crédito 32.02.000X.420.02 'Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la ley 26/1990, de 20 de diciembre. Pensiones, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores'.

f) El crédito 32.02.000X.424 'Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar el ingreso mínimo vital'.

La vicesecretaria de Institucional, Cuca Gamarra, evitó este lunes dar a conocer el voto del PP al decreto, y avanzó que la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, hablaría con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para trasladarle la "preocupación" y "decepción" de su partido ante esas maniobras. Piden, además, que se deflacte el IRPF para compensar la inflación que reduce poder adquisitivo a los españoles.