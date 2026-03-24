El PP baraja rechazar el decreto sobre Irán ante el 'trilerismo' del Gobierno que lo aprobaría con el sí de Junts

Este jueves el Congreso volverá a vivir una votación de infarto, en la que no podrá faltar ningún diputado para que el Gobierno pueda sacar adelante el decreto de medidas económicas por la guerra de Irán. El sí de Junts a las medidas les da oxígeno, pero si el PP acaba rechazándolo necesitarán de cada papeleta para poder aprobarlo, ya que Podemos ha anunciado su abstención.

La portavoz Míriam Nogueras ha anunciado en TV3 su respaldo a cambio de que el Gobierno se comprometa a retirar el IVA a los autónomos que cobran menos de 85.000 euros, tal y como exige Europa. "Contamos que votarán sí a nuestra propuesta y, por tanto, votaremos sí a su decreto", ha anunciado, lo que convertiría en irrelevante el voto del PP.

Los de Alberto Núñez Feijóo barajan un voto negativo, pese al desgaste que podría suponer rechazar la rebaja del IVA a los combustibles y la energía. En una estrategia similar a la empleada con la subida de las pensiones, que tumbaron para forzar que se sacara del texto la okupación, los de Feijóo abren la puerta al rechazo.

"No descartamos nada", trasladan fuentes del PP, advirtiendo de que "ya se dijo que no tumbaríamos la subida de las pensiones y lo hicimos". Esto obligó al Gobierno a trocear el decreto para asegurarse de que pudiera salir adelante. En el partido de Feijóo existe la sensación de que el Ejecutivo ha intentado, de nuevo, "colársela" y aprovechar su mano tendida para introducir medidas que no les aprueban sus socios.

Una forma de sortear la falta de mayoría parlamentaria, el control del Congreso y la falta de Presupuestos Generales del Estado, que se produciría con el beneplácito del PP. Existe la opción intermedia de abstenerse, especialmente ahora que Junts ha anunciado su apoyo y ya no es relevante el voto de los populares, que no ocultan su hartazgo ante las "trampas" de Pedro Sánchez.

Posible voto de castigo

"Pedimos al Gobierno que recapacite, no tienen por qué convalidar el decreto el próximo jueves, hay un mes para negociar", advertía el líder del PP en una entrevista en Antena 3. Feijóo se quejó de que "solo hayan aceptado una propuesta de las tres" que pusieron sobre la mesa, y de que incluyeran por la puerta de atrás la defensa del cierre de las nucleares o una modificación de los PGE, tal y como contó Libertad Digital.

La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, envió una carta muy crítica al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, trasladándole todas sus quejas. En rueda de prensa en el Congreso, Muñoz advirtió también al Ejecutivo de que "está a tiempo" de retirar el texto y "negociar con los grupos" uno nuevo, recordando que Sánchez acostumbra a actuar sin tener en cuenta que carece de mayoría parlamentaria.

"La culpa, si ese decreto decae, no es del PP o de los partidos que puedan votar en contra", advertía Muñoz, que se preguntaba "por qué el PP tiene que aceptar que se cierren las nucleares o la prórroga presupuestaria para aumentar la deuda". El malestar es patente, de ahí que la abstención se vea o insuficiente.

En el PP recuerdan que hasta "un 70% de las iniciativas incluidas en el texto son de carácter estructural", es decir, nada tienen que ver con la guerra y perdurarán en el tiempo cuando decaigan las medidas urgentes, especialmente las que tienen que ver con modificaciones presupuestarias para aumentar el gasto a las puertas de las elecciones en Andalucía.