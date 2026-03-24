Europa analizará la regularización masiva de Sánchez ante el riesgo para todo el continente

El Parlamento Europeo analizará las consecuencias de la regularización masiva de inmigrantes anunciada por Pedro Sánchez, y que entraría en vigor a principios de abril, según prometió el propio Gobierno. La vicesecretaria y eurodiputada del PP, Alma Ezcurra, ha alertado de los riesgos de una medida que se aprueba sin exigir historial de antecedentes penales, sólo una declaración responsable.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo será la encargada de examinar con carácter de urgencia la regularización masiva de inmigrantes ante las dudas planteadas sobre su impacto y encaje en el marco jurídico comunitario, ya que contraviene acuerdos europeos.

Se trata de un asunto especialmente sensible en Bruselas, donde todos los países de la UE adoptan medidas en sentido contrario al del Ejecutivo español para endurecer los controles sobre la inmigración. Ezcurra recuerda que, debido al espacio Schengen, la regularización no sólo tiene un efecto llamada para dirigirse hacia otros países, sino que favorece esos movimientos secundarios irregulares.

El impacto en sanidad, educación o vivienda

La medida tendrá un gran impacto en los servicios públicos españoles, tal y como contó Libertad Digital, siendo un reto especialmente para las CCAA, gobernadas en su mayoría por el PP, lo que supone dirigir la presión hacia este partido. De hecho, ya se están produciendo situaciones de caos ante la avalancha de peticiones.

Ezcurra ha advertido de que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha lanzado a "la mayor operación de regularización de Europa", legislando "a ciegas" y sin coordinación europea. La regularización podría beneficiar a 1,2 millones de personas, más sus familias, lo que pone al límite también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Es una irresponsabilidad que ni España ni Europa se pueden permitir", ha dicho la eurodiputada del PP. Según el texto de la petición presentada, la adopción de medidas de este tipo sin una evaluación previa de impacto, y sin criterios armonizados a nivel de la Unión Europea, podría tener efectos inmediatos en ámbitos como los servicios públicos, el mercado laboral y la aplicación de la legislación comunitaria.

El Partido Popular defiende que se analice caso por caso para la concesión de papeles y exige que, dado el caso, sean necesarios certificados oficiales de antecedentes penales y no solo declaraciones responsables porque, de lo contrario, España se podría convertir en un coladero de delincuentes.