La Justicia investiga al menos 95.000 euros de Ábalos que unirían el dinero de la trama Koldo a las finanzas del PSOE

No se trata de una cifra reveladora por la cuantía –la trama Koldo movía mucho más dinero que 95.000 euros–. Pero sí ha suscitado el interés de la Justicia por lo delator de la mecánica utilizada y por el hecho de que puede acabar demostrando cómo se usaban los gastos justificados ante el PSOE para pagar a José Luis Ábalos. Se trata en concreto de 94.883,63 euros cuyo tránsito fue el siguiente: Koldo García Izaguirre los lograba de Víctor de Aldama o de negocios de la trama –mascarillas, test PCR, petróleo, empresas con obras públicas presuntamente amañadas…–; Koldo se los entregaba a Ábalos para pagar sus distintos gastos personales o familiares; Ábalos lograba el equivalente por medio del dinero que le daba en gastos el PSOE – folios, chistorras, lechugas…– ; y Ábalos se los restituía a Koldo. Circuito cerrado y sin rastro de nada. Aunque queda por resolver la gran pregunta: si los restituía el PSOE con gastos supuestamente justificados, ¿por qué habría de aceptar ese negocio ruinoso de no ser porque ingresaba con creces por otro lado de la trama?

Fondos de la trama con su destinatario y su finalidad

El escrito de acusación trasladado al Tribunal Supremo por las acusaciones populares detalla una práctica totalmente delatora. "A resultas de las prácticas anteriormente relatadas, los Sres. Ábalos Meco y García Izaguirre dispusieron entre 2019 y 2022 de ingentes cantidades de dinero en efectivo, en coherencia con al menos una de las modalidades retributivas empleadas por el Sr. de Aldama", señala ese escrito. "Precisamente en esos años, ambos experimentaron un incremento extraordinario de ingresos de dinero en efectivo en sus cuentas bancarias, al tiempo que reducían drásticamente sus disposiciones en metálico. Es más, el Sr. Ábalos Meco no retiró ni un solo euro de sus cuentas bancarias en el período 2018-2022, mientras promovía los intereses del Sr. de Aldama y de las empresas a él vinculadas".

Y, durante todo este tiempo, "el Sr. García Izaguirre, con ayuda de su pareja, Dña. Patricia Uriz Iriarte, sufragó gastos personales del Sr. Ábalos y de su entorno más próximo por un importe total de 94.883,63 euros, que el entonces ministro restituía posteriormente en metálico".

Las pruebas en poder de la Justicia detallan que, "entre estos conceptos, se incluyen una pensión alimenticia de D. Carlos Ábalos, ingresos en las cuentas bancarias de Dña. Carolina Perles (ex esposa del acusado), diversos ingresos y regalos efectuados en favor de Dña. Jéssica Rodríguez García, entregas de dinero a Dña. Andrea de la Torre (ex pareja del acusado), transferencias bancarias y entregas de efectivo a Dña. Tatiana Ábalos, gastos de desplazamiento del Sr. Ábalos y de su entorno familiar, pagos efectuados en favor de Dña. Rosa Elda Mercado (quien desempeñaba funciones de apoyo doméstico para el Sr. Ábalos), transferencias bancarias e imposiciones de efectivo destinadas a la Fundación Fiadelso, y otros gastos personales".

¿Pero cómo podía restituirlo en metálico Ábalos? El escrito señala que "para evitar mencionar de forma expresa las grandes sumas de dinero en metálico que manejaban en aquellas fechas, D. José Luis Ábalos Meco y D. Koldo García Izaguirre utilizaban una terminología "en clave". Concretamente, el Sr. García Izaguirre designaba los billetes de 500 euros como "chistorras", los de 200 euros como "soles", y los de 100 euros como "lechugas", mientras que el Sr. Ábalos se refería a estas sumas de dinero como "folios" o "cajas de folio", que reclamaba periódicamente a su asesor". ¿Y de dónde sacaba Koldo esos "folios"? Pues, según las propias conversaciones descubiertas por la UCO, del PSOE. "Este uso constante de dinero en efectivo ha sido manifestado públicamente por quien fue mujer del ministro de Transportes, Dª. Carolina Perles Miñana. También consta que los Sres. Ábalos y García presentaban de manera recurrente "tickets", que sumaban alto importe, presentados al PSOE para su reembolso, sin controlar si el pago se había producido por quien lo liquidaba ni si había sido abonado mediante tarjeta bancaria o en efectivo", concluye el mismo escrito.